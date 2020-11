El 60% de los jóvenes españoles, dispuesto a cambiar sus hábitos de transporte por el cambio climático

El 60 por ciento de los españoles en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años reconoce estar dispuesto a cambiar sus hábitos de transporte a opciones más sostenibles, de hecho, el 16 por ciento asegura haberlo hecho ya respecto al coche y un siete por ciento en el caso del avión, mientras que el 77 por ciento de los encuestados está “muy preocupado” por el cambio climático, según una encuesta realizada por la Asociación Europea de Suministros Ferroviarios (UNIFE, por sus siglas en inglés).

Este estudio también se ha realizado a cinco países europeos con el objetivo de conocer qué opinan los jóvenes de la Generación Z sobre el tren y sobre las posibilidades laborales que puede tener este sector dentro de la campaña ‘Hop on for our planet’ (súbete para nuestro planeta). En total se han obtenido 2.137 respuestas de jóvenes alemanes, franceses, italianos, polacos, holandeses y españoles.

Según la encuesta, desarrollada por el think tank ThinkYoung, para el 94 por ciento de los entrevistados es importante (44%) o muy importante (49%) trabajar en una compañía con un impacto positivo en la sostenibilidad. De hecho, el 53 por ciento está interesado en estudiar o trabajar en algún campo que esté relacionado con la sostenibilidad.

Concretamente el 35 por ciento de los jóvenes asegura estar interesado en trabajar en la industria de equipos ferroviarios mientras que un 17 por ciento afirma estar muy interesado. UNIFE señala que esta diferencia entre la visión que se tiene como consumidores y la que se tiene como posibles empleados puede deberse a la percepción general de los jóvenes hacia la industria ferroviaria.

En este sentido, el 47 por ciento de los encuestados considera la industria respetuosa o muy respetuosa con el medioambiente. Esta cifra es superior a las que se han obtenido cuando se ha preguntado la misma cuestión en otras industrias como la aeronáutica (39%) o la automotriz (40%).

Por último, la palabra que más veces han repetido los encuestados para referirse a cómo definirían la industria ferroviaria, ‘tradicional’ ha sido elegida por el 38 por ciento mientras que un 21 por ciento la ha considerado ‘innovadora’.



MADRID. E.P.