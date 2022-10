El 87 % de los gallegos se muestran transparentes a la hora de hablar de política y sexo con su círculo cercano

A Coruña. El Instituto IO Investigación para Cervezas 1906 ha sido el encargado de realizar un estudio sobre pensamiento crítico. Se trata de un interesante experimento social que pretende descubrir el verdadero comportamiento actual de la sociedad, y transmitir la importancia y la necesidad de tener pensamiento independiente y crítico.

“El objetivo de es poner el foco en un asunto que nos afecta a todos y del que no siempre tomamos conciencia. El contexto actual en el que vivimos nos hace intuir que como sociedad no trabajamos lo suficiente el pensamiento crítico, pero nos ha sorprendido ver la contundencia con la que los españoles no se comportan como les gustaría, únicamente por no destacar y sentirse rechazados”, afirma Santiago Miguelez, Director de Marketing Iberia de Cervezas 1906.

Internet y las redes sociales, impulsores de la era del postureo. A la hora de defender nuestras ideas, sean las que sean, poco más de la mitad de los participantes en el Estudio Sobre Pensamiento Crítico para 1906 (57%) se muestra independiente y la realidad es que el 69% cree que está influenciado por Internet, ya sea medios, periodistas, influencers o redes sociales.

En relación a estas últimas, el 75% de los gallegos creen que Internet puede condicionar su pensamiento. Sin embargo, son los que más fotos suben en sus RRSS para ser como esas personas que admiran o sus referentes (un 89,19%).

José Carlos Ruíz, filósofo y profesor de la Universidad de Córdoba, que ha colaborado en el análisis de los resultados del estudio comenta que “ las redes sociales tienen hoy en día mucho peso. La narrativa que encontramos en las redes se está incorporando en cada persona, de manera que, sin darse cuenta, lo remoto o externo lo interiorizamos como un criterio a la hora de tomar acción”.

Al hilo de este pensamiento de rebaño, y como parte de nuestro ocio, destaca que el 36% de los españoles declara ver series y películas porque están de moda. Respecto a los gallegos, es destacable que son los que menos se dejan influir por modas a la hora de ir a un restaurante, por ejemplo (solo un 7%).

Ruiz afirma que “el entorno puede influenciar mucho, si no tienes criterio dentro de ese entorno. De esta manera si tu círculo tiene mucho poder de influencia sobre ti al final el entorno será quien sitúa los intereses y no tú, y lo hará fuera de tus circunstancias personales”.

El postureo en las redes sociales es un espejo de cómo la sociedad española ha aceptado la mentira como mecanismo de defensa para evitar que los individuos se sientan rechazados.

A nivel profesional, a los gallegos les hubiese gustado dedicarse en mayor proporción que el resto de España a otra cosa profesionalmente, pero no lo han hecho. Sin embargo, suelen ser mucho más sinceros con su jefe que el resto de españoles y se callan ante él cuando creen que se equivoca bastante menos (11 puntos menos que el resto de España).

Fingir para cumplir con los estereotipos. Los españoles están acostumbrados a fingir ante personas de su entorno, de hecho, 4 de cada 10 españoles afirman que en su relación con su familia y amigos se comportan de acuerdo con los estereotipos marcados por la sociedad, y no cómo realmente querrían.

Sobre temas cotidianos, los gallegos son de los que mienten sobre su peso y se ponen más a régimen para no sentirse rechazado. De hecho, si nadie les criticara, comerían todo lo que quisieran más que el resto de España (+ casi 5 puntos).

“Los gallegos se sienten más libres a la hora de hacer las cosas que hace la mayoría que en el resto de España, hasta 7 puntos por encima de la media, pero les resulta más cómodo y prefieren ir en línea con lo que dice la mayoría”, comenta David Martín de la Morena, Director de Investigación del Instituto IO Investigación.

Un 30% de los españoles también tendrían sexo con diferentes personas, lo que indica que los españoles tienen ganas de desinhibirse, pero no lo hacen para seguir los cánones establecidos. Concretamente, los gallegos son los que menos se arrepienten de su vida sexual y serían los que menos relaciones con otras personas tendrían si volvieran a nacer, siendo el porcentaje de quienes lo harían del 25,23%.

Muchos afirman que la familia ha sido quien ha frenado su pensamiento crítico, pero para el 36% de los gallegos, la familia ha sido el elemento impulsor del pensamiento propio. ecg