El airsoft, un juego de recreación militar con réplicas de armas que tiene su propio equipo en Brión

Kraken Airsoft Galicia es un equipo de airsoft, un deporte donde 2 o varios equipos, se dispararan unos a otros en un terreno delimitado, quedando eliminados los jugadores que seán impactados por los proyectiles del otro equipo. Se dispara con “réplicas”, las cuales son pistolas o fusiles que imitan a armas reales y disparan bolitas de plástico. Para jugar, es necesario y obligatorio unicamente el uso de gafas, aunque algunos jugadores se equipan con uniformes, que recuerdan verdaderemente a vestuarios militares. El grupo lleva a cabo su actividad en un instituto abandonado de Brión, un terreno que antes estaba en ruinas a punto de demolerse y dicho grupo se encarga de mantener a cambio de poder utilizarlo. La formación está compuesta por 10 integrantes de la comarca que se divierten recreando ejercicios militares.

En primer lugar, ¿en qué consiste el deporte?

Yo ahora mismo no sé si lo categorizaría como deporte, para mí es un poco más un hobbie, por lo menos aquí, exactamente igual que puede ser el paintball por ejemplo. No sé qué hace falta para ser un deporte, pero lo que más lo define es que aún no es algo competitivo, es como yo lo veo, no lo veo como juego donde hay un ganador y un perdedor, sinó eso, una partida a la que vas a divertirte y el objetivo no es ganar, pero bueno, el hobbie o el deporte en sí consiste en juntarse una mañana, un día o varios días, y dispararse con réplicas de armas que lanzan bolitas de plástico de 6 milímetros. Depende de la modalidad, y básicamente son unas normas establecidas por partida, bastante variables ya que no hay nada fijado, hay ciertas normas, por así decirlo, que son normas de compromiso para que la gente se comporte un poco, pero lo que es el foco de la partida depende de quien la organice, y del modo de juego.

Y, ¿me podrías decir si hay algún modo de juego que soléis utilizar o el funcionamiento de esas partidas?

Nosotros seguimos una dinámica en la que solemos empezar con un juego que viene a ser como una partida estándar, hay dos equipos separados, que se indican por un brazalete, los de un solo equipo se ponen dos brazaletes, y así se identifican entre sí. Empieza un equipo contra otro básicamente a eliminarse cada uno desde el punto contrario del campo y cada equipo tiene un punto en el que vuelve a renacer. Solemos hacer una especie de calentamiento durante media hora o una hora, depende del día, que consiste en eliminarse, volver a salir y así continuamente para que la gente que no conoce el campo se familiarice con el terreno antes de empezar, y eso lo hacemos casi siempre. Después cambiamos a otros tipos de juego que van dependiendo, tenemos varios, por ejemplo, tomar la bandera, tomar un punto, hacer un buscar y destruir, uno que llamamos la bomba, son diferentes juegos que tienen cada uno sus normas y cambia, pues eso, las reglas de que puedes volver a renacer, que pasa cuando te matan o los objetivos que tienes, tomar una posición, un objetivo, una bandera, etc.

¿Cómo conocisteis el deporte y cómo os iniciasteis en él?

Pues, básicamente, yo empecé con mi hermano junto con un compañero. Creamos el equipo hace 8 años, en febrero. Y bueno, no me acuerdo exactamente como lo conocimos, a Héctor, supongo que a través de algún foro que es lo que se llevaba en aquel entonces, hablábamos sobre las partidas, y un día quedamos con él, nos conocimos y hablamos sobre la posibilidad de crear un equipo, organizar partidas, ir la misma gente y demás. Y al final es un equipo de gente que no solo son compañeros de partidas, sinó que son amigos. Empezamos como podría empezar cualquier persona, viendo a gente en internet, hablando con ellos y viendo las redes.

¿Dónde jugáis y cómo conseguisteis el campo?

Pues jugamos, en realidad, en muchos sitios, hemos llegado a ir hasta cerca de Madrid, a Toledo, en algunas partidas, pero jugamos habitualmente en Galicia, en los sitios que podamos y nos dejen jugar. Hay equipos que tienen diferentes campos, ya sean suyos, ya sean sitios comerciales donde también se juega paintball, o sitios abandonados, mayormente son gente que habla con los ayuntamientos y les permiten hacer la actividad. Nuestro campo, por ejemplo, fue por un poco de suerte. Hablamos con el Concello sobre una zona abandonada, un instituto abandonado desde hace unos años y se habló con el Concello para hacer la actividad, y justo se iba a tapiar ese espacio. Cuando nosotros llegamos estaba todo lleno de escombros, lleno de cableado suelto que arrancaran por la zona, para que te hagas una idea, cuando nosotros llegamos estaban llevándose la chatarra. Lo que tenía pensado entonces el Concello era tapiarlo y cerrarlo, y nosotros hablamos para darle un uso, ellos estuvieron a favor, no hubo mayor problema y bueno, nos pidieron unos requisitos, obviamente, que todas las personas que jueguen deben hacerlo avisando a la policía local, cuándo se va a ir, quién va a ir y los registros de esas personas.

Claro, si no me equivoco, hay que tener la réplica registrada y siempre que se acude a vuestras partidas le pedíais que se enseñe la tarjeta de armas.

Nosotros no pedimos que nos la enseñen, que no somos la policía (risas), nosotros lo que decimos es, mira para jugar en este campo nos piden que todas las personas que vengan tengan de manera legal las réplicas, ya que estás son, legalmente, armas de cuarta categoría, similares a las escopetas de balines y de aire comprimido, y se rigen por una ley en la que se necesita una tarjeta válida de armas con un número que la identifique, que vaya asociado a una persona. ¿Qué pasa con estas tarjetas? Depende del Concello es más fácil o menos conseguirlas, por ejemplo, en las grandes ciudades suelen pedir unos requisitos más exigentes que en sitios más rurales. Yo estoy censado en Oroso y aquí es relativamente fácil conseguir un registro. Al final nuestro punto de vista es que todo el mundo debería tenerlo, tener la réplica asociada a su nombre y a su DNI, que sea su propiedad y se le identifique, ya que no deja de ser una réplica de un arma con la que puedes intentar atracar un bar o asustar, entonces tienes cierto riesgo, tienes una imitación. Pero mucha gente sí considera un poco excesivos los requisitos de algunos lugares. Yo, por mi parte, no entiendo por qué en algunos Ayuntamientos, como en Santiago o A Coruña, piden un psicotécnico, que es el mismo que para armas de fuego de verdad, como puede ser una escopeta de caza, que no son de balas, pero sí de cartuchos. Y al final es un psicotécnico que dura tres meses, que después caduca y debes volver a hacerlo cada este corto tiempo, y cada vez son 30 o 40 euros por cada test por una réplica que puede valerte entre 40 o 100 euros, entonces al final es un poco intentar que todo el mundo tenga el registro pero ponerle trabas, y lo que se consigue es que la gente compre la réplica completamente legal pero no puedes utilizarla por no hacer este registro ya que es excesivo. Si tienes 10 réplicas y registrada una, vas a utilizar las 10, pero sin registrarlas por las complicaciones. Sí que debe estar identificada, pero no considero que se deban pedir unos requisitos tan exigentes, que no es que sean exigentes, porque te piden unas declaraciones de delitos y es un trámite, pero luego tienes que ir a un registro, luego ir a hacer los papeles a la policía, luego un psicotécnico de armas, luego presentarlo, y son muchos pasos para asociar un número a un nombre. Antiguamente lo que se hacía era tú ibas a la policía local, lógicamente con ellas guardadas, y le enseñabas el DNI y te lo asociaban, que es lo que más sentido tiene, ya que no son armas de fuego. Qué sentido tiene que en un sitio sea de una forma y en otro de otra, debería ser algo estándar de la policía, o a nivel local, pero hay mucho desconocimiento, en los que no saben de lo que hablas y es un poco caótico en ese sentido.