El ansiado regreso del ‘momento photocall’

No sé si alguien más lo ha pensado, pero yo diría que para pulsar en qué momento estamos de crisis pandémica, no hace falta más que abrir las redes sociales y comprobar la inmensa oferta de cursos y talleres online (de lo que sea) que hay, los entrenamientos para mantenerse en forma (a cada cual mejor), y las recetas de cocina (a Dios gracias, para hacer más cosas que pan).

Eso, sin contar con los millones de coachs y guías espirituales que ofrecen su ayuda (ahora más que nunca) para que encuentres tu paz interior, alcances el éxito en todos los órdenes de la vida, y encuentres el secreto de la felicidad. E incluso en algunos casos te enseñan qué hacer con tu vida, como Ángel Alegre, un ingeniero informático que pasó de ser programador en Microsoft a recorrer el mundo con su mochila y crear el blog Vivir al Máximo, desde el que quiere mostrar que la vida es una gran aventura llena de posibilidades. Y para demostrarlo, un taller virtual gratuito, en el que de paso, instruirá sobre lo que hay qué hacer con la sensación de vacío y desmotivación para crear una vida plena y motivadora. Ahí es ná.

Y luego está Paula Ordovás, influencer y empresaria reconvertida a “gurú interdisciplinar” que ha combinado todo un poco y ha sacado un libro, Come bonito, entrena sexy, que yo diría que ejemplifica a la perfección la sociedad en la que nos estamos convirtiendo en tiempos de COVID. Lo explicaría al detalle, pero creo que no me llega la página para empezar, y si me pongo a ello, creo que ni el periódico entero.

El caso es que estamos con la tercera ola oficial de la pandemia y en medio de cifras disparadas, ampliación de restricciones y un futuro incierto y oscuro a corto plazo, han vuelto los festivales, los photocalls y los estrenos, y a mí se me antoja que con ellos el horizonte se presenta un poco más gris. Así, a lo Ultimate Grey, que dirían los del Pantone. O al menos yo quiero pensarlo.

EL CASO ES QUE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS ‘PREMIOS FORQUÉ’ ha vuelto a dar un año más el pistoletazo de salida a las galas de cine, como la de los Goya, entre cuyos finalistas vuelve a haber nombres gallegos, comenzando por el actor Mario Casas y siguiendo por producciones de animación, Homeless Home, dirigida por Alberto Vázquez, y La gallina Turuleca, de A Fonsagrada Films; y los cortometrajes 16 de decembro, de Álvaro Gago, y Solo son peces, de Paula Iglesias, codirigida con Ana Serna. Y de refilón, la divertida comedia Historias Lamentables, de Javier Fesser, que cuenta con tres nominaciones y una estupendísima actriz gallega en su elenco protagonista, Bárbara Grandío, maravillosa en su papel de Alina.

Yo diría que la lectura de nominados de los Goya ha significado este año una vuelta con mayúsculas, empezando por la de Dani Rovira, que está a punto de estrenar su nuevo programa, y terminando por la de Antonio Banderas, que presentará la gala junto a María Casado. Pero también ha supuesto el anuncio del regreso de las ceremonias, los vestidos de noche y los maquillajes de fiesta, con los Premios José María Forqué como buen aperitivo.

Un photocall en el que se han visto estilismos para todos los gustos, con el color negro como protagonista, algunos estampados, bastantes escotes asimétricos y unas cuantas semitransparencias, y en el que destacaron sus presentadores, Miguel Ángel Muñoz, con una americana dorada de Dsquared2, y Aitana Sánchez Gijón, con un romántico vestido de encaje con falda de vuelo plisada de Dior, que luego se cambió por uno de Carolina Herrera en rosa intenso y con un gran lazo en la parte superior. Ardo en deseos de saber qué pensaba CH de su melena.