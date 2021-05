El arte de la cerveza y sus muchos asideros

Sea como fuere, no hay duda de que la cerveza está presente en muchas actividades y prácticas humanas. Basta con nombrar algunas de ellas: las reuniones sociales, los eventos deportivos, algunas celebraciones religiosas, e incluso como compañera de juegos tanto en los casinos online más recomendados como en los físicos. Por eso es que en este artículo exploraremos en profundidad la cerveza y sus numerosas relaciones con nuestra vida.

La palabra funciona como una invocación: cerveza. No hay quien no haya disfrutado de sus burbujas y saboreado sus texturas. Esta bebida forma parte de la impronta cultural de España. Aun más: la cerveza es un patrimonio inalienable de occidente compartido hoy con todo el mundo, con todas sus ventajas y desventajas.

En ese sentido, se podría pensar la cerveza como la continuidad de esa tradición. Los puntos que unen las bebidas fermentadas de culturas disímiles no tienen que ver solo con los ingredientes de su receta, sino con el uso ritual y social del preparado. En todos los tiempos y lugares, la cerveza fue el emblema del encuentro comunitario y de la alegría popular.

De hecho, según Garrett Oliver, autor del Oxford Companion to Beer (2012), cada cultura tenía una manera única de hacer cerveza. El proceso seguido por los egipcios no era parecido al desarrollado posteriormente en los Balcanes, pero ambos corresponden a la misma especie de bebida; presentan algunos rasgos comunes que los ubican en la misma tradición.

Es imposible determinar las fechas del origen del preparado, puesto que se dio de manera diferente en cada lugar del mundo. Algunas fuentes sugieren que la cerveza está presente desde antes que el lenguaje escrito. Lejos de haber sido una invención individual, esta bebida fermentada surgió casi espontáneamente en culturas lejanas y disímiles. Casi se podría pensar que es una consecuencia directa de la exploración de la comida, en particular de los granos.

De hecho, la producción de cerveza está extraordinariamente arraigada en España. Tanto es así, que la cervecería más antigua de Europa está ubicada en Begues, en la Cueva de Can Sadurní , a 20 minutos de Barcelona. Aún hoy en día las cañitas siguen siendo parte sustancial de la gastronomía y de la vida española.

No obstante, en la actualidad se ha regresado a los modos de producción artesanal. Cada vez más, en Europa y América del Sur la cerveza de este tipo va ganando un lugar de privilegio en la gastronomía y en el gusto de las poblaciones. En España hay innumerables variedades, tanto del tipo industrial como casero. Según uno de los últimos informes oficiales, hay unas 350 empresas dedicadas a la producción de cerveza en el país.

Esto también propició dos procesos. Por un lado, la homogeneización del gusto por la cerveza. Mientras que antes cada pueblo tenía una receta única (en muchos casos bien distinta a la de los demás), hoy en día el concepto de cómo debe ser la cerveza está fijado por las principales empresas. Por otra parte, la industrialización logró que esta bebida llegara a todo el mundo, incluso a las remotas islas del Pacífico donde las condiciones no habían permitido su producción. Esta expansión frenética también tuvo sus efectos negativos.

Desde luego, las primeras incursiones en las bebidas alcohólicas fermentadas no han de haber sido simples. Es muy probable que los humanos de aquellos tiempos fueran mucho más vulnerables a los efectos negativos del alcohol. En muchas civilizaciones, estas bebidas tuvieron funciones rituales.

En numerosos casos, la cerveza se consumía antes de batallas, para infundir ánimo y también por motivos religiosos. Por ejemplo, los vikingos creían que al morir en combate ascendían al Valhalla, donde los esperaban con cuencos de cerveza. Solo los guerreros que tenían una muerte gloriosa llegaban a la morada de Odín, ante las puertas de Asgard, de donde manaba la cerveza.

El consumo irresponsable de cerveza también decantó en problemas de salud. No eran infrecuentes las afecciones digestivas, respiratorias y psicológicas. Hasta no hace tanto tiempo, la vida era tan breve y la salud tan precaria, que no se llegaban a ver las causas de muerte y enfermedad.

Estos problemas también estuvieron relacionados al modo de consumo de la bebida. En Inglaterra había numerosos casos de narcolepsia repentina. Los bebedores de cerveza quedaban paralizados, como muertos. Muchos eran enterrados vivos por equivocación. La causa de esta patología era que la bebida estaba servida en vasos de plomo. El contacto de la cerveza con ese material producía un efecto tóxico en su consumidor.