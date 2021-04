Pocas veces sentí más vergüenza ajena que el pasado domingo cuando vi el vídeo que me llegó por WhatsApp y en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo tal ejercicio de lenguaje inclusivo que a más de uno le costó entender que estaba diciendo, si hablaba en bable o, sencillamente, se estaba riendo de todos los españoles.

Miren cómo fue, que ahora hasta me parece más aceptable aquel miembras que ni corta ni perezosa nos regaló entonces la titular del mismo departamento, Bibiano Aído, un momento nefando para el castellano y que creo que fue el primero de los miles y miles de desatinos con gramaticales que tenemos que sufrir un día sí y otro también.

Doctores tiene la Iglesia, y sobre este asunto, que no iba a ser menos, le gusta a opinar a todo el mundo, claro que no todos los argumentos y análisis son correctos.

Por cierto, estoy dando por supuesto que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Por si acaso les hago un pequeño resumen: el fin de semana pasado en un acto de precampaña en Madrid con el colectivo LGTBI, Montero quiso ser tan inclusiva que dijo expresiones como: “Os pido a todos, a todas a todes que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa”, “quien lo desee puede llevar a su hijo, a su hija, a su hije a una terapia de conversión” o cuando habló de los centros educativos en los que hay “un niño, una niña o un niñe que está sufriendo”.

Pero la guinda la puso cuando dijo: “Levantad la voz quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades”.

¿A ustedes qué les parece? Ahora ya saben porqué les decía lo del bable, con mi más absoluto respeto para el idioma asturiano.

Miren, yo no creo que la ministra defienda más la igualdad que los millones y millones de españoles que creen en todos los hombres y mujeres de este país, que creen en la libertad y que se respetan unos a otros, sin condicionamiento alguno, porque esa es la posición natural del ser humano como miembro de una sociedad como la que nos tocó vivir.

Y a su marido, Pablo Iglesias, que estaba allí sentado escuchándola, le debía de parecer bien porque no le hizo ni un solo gesto advirtiéndole de la histórica patada al diccionario, al idioma y, sobre todo, al sentido común que estaba cometiendo.

Lo peor es que Irene Montero no es un ciudadano cualquiera, ya que representa a todos y cada uno de los españoles. Si le gusta, bien, y si no, que deje el cargo a otro y se vaya a su casa.

Pero no, parece que ella representa tan solo a unos pocos, ni tan siquiera se identifican con sus políticas muchos de los colectivos LGTBI para los que dice que trabaja. Pues anda que no criticaron el radicalismo de algunas de sus propuestas, ya que sospechaban que no podían depararles nada bueno y menos aún mejorar su situación actual ni reducir la discriminación o propiciar su inclusión plena en la sociedad.

Pero aún hay más y con unas connotaciones y unas consecuencias que pueden ser mucho más y, desde luego, hieren muchas sensibilidades.

Me refiero a la guía sexual que el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Getafe ha publicado para las jóvenes y adolescentes del municipio y está repartiendo por los institutos.

El panfleto no tiene desperdicio, porque todo él podría ir a la basura. Propone a las niñas y muchachas que “apaguen la tele y enciendan su clítoris” y la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, les propone disfrutar del sexo sin límites.

A ver, a quién no le gusta el sexo, pero de eso a que no haya límites...

Por cierto, la guía en cuestión consta de seis partes o capítulos, a saber: Despatriarcando el sexo, Despatriarcando el amor, Despatriarcando masculinidades, Despatriarcando las parejas, Despatriarcando lenguajes y Despatriarcando cuerpos.

Me pregunto si los hombres de este país, padres, hermanos, hijos, abuelos, etc., somos tan malos como nos quieren pintar.

¿Cómo son los padres, maridos o parejas de las autoras de la guía? Supongo que auténticos monstruos que las tienen sometida en un patriarcado insufrible, amenazador y asfixiante, si no, no me lo explico.

Lo he dicho muchas veces, no todo vale en política ni todo es aceptable por conseguir unos cuantos votos y hacerse el moderno.

Entiendo la indignación de tantos padres que ven cómo quieren abducir a sus hijos e hijas haciéndoles ver que solo el sexo les hará libre, y si es en soledad, aún mejor.

Esto no puede seguir, alguien tiene que ponerle solución, pero a quien le correspondería está en otras cosas, en otras luchas.

¡Qué pena!