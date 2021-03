El cerdo de Musk

la investigaciones tradicionales de la psicología académica, esa que se autodenomina científica, muestran una sorprendente equiparación entre seres humanos y animales a la hora de establecer hipótesis, experimentos y desarrollar teorías explicativas. Es curioso que los animales, un perro, o un rata, por ejemplo, no hayan hecho a la inversa algo similar. Me habría encantado leer un artículo del catedrático Sr. Ratón Pérez, del cerdo de Elon Musk, o del doctor Sr. Perro Toby... Me imagino que se sorprenderían de nuestras absurdeces y podrían preguntarse, entre otras muchas cuestiones, por nuestra tendencia a tropezar varias veces (e incluso toda nuestra vida) con las mismas piedras. Serían artículos muy interesantes, pero claro, resulta que no saben hablar ni escribir... No sé si el señor Musk y compañía repararon alguna vez en ese pequeño detalle... Aunque es cierto que podríamos plantearnos si es tan relevante eso de tener un lenguaje simbólico, si es suficiente como para diferenciarnos de otras especies, y para respondernos puede que tengamos que profundizar, antes de seguir haciendo cierto tipo de investigación psicológica, en qué significa, qué implicaciones tiene, qué particular y extraño universo habitamos por el hecho de ser “seres del lenguaje”... Quizá a la psicología (y a la neurociencia) le vendría bien retornar a eso tan anticuado y denostado que llaman filosofía y aparcar por un rato la obsesión con las resonancias, los numeritos y los análisis estadísticos (a veces sin ton ni son). Podrían al menos replantearse otras perspectivas en su extraña búsqueda de la compresión mecánica de la psique humana. Una psique que, leyendo ciertos manuales y artículos “científicos”, ya no sé si pertenece a un individuo (¿una máquina?) o a un sujeto. Igual soy yo el único que piensa que no son lo mismo... Para muchos autores desde luego la palabra utilizada es “individuo”, una y otra vez... Ni atisbo de sujeto o de persona. Al parecer, etimológicamente, individuo proviene de indiviso, es decir, “que no se puede dividir”, y por eso me planteaba que quizás se refieran (intencionalmente o no) a un ser no dividido, no escindido para siempre por cierto tipo de lenguaje. Es entonces cuando me pregunto: ¿y si esa fuese una de las claves que le faltaban al Doctor Perro o al Cerdo de Musk en sus investigaciones? Pero claro, ¿cómo le explico algo así a una rata, a un perro o a un cerdo?