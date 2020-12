“El cine es algo quebradizo como el hielo, a día de hoy es un arte muy difuso”

Pablo, con Querido Werner has abierto una ventana al mundo, al verdadero cine que parece que tenemos olvidado o que quizás muchos no hemos conocido hasta hace pocos años...

¡Gracias! Creo que la película intenta diferenciarse, porque está realizada por un director solo, con frío, con dos pequeñas cámaras intentando emocionar con muy poco. Pienso, además, que traicionaría el punto de vista de la historia si lo hubiera hecho de otra manera, con una lógica de producción más abierta. Esta es una peli muy íntima y muy personal.

Fuiste muy valiente. Viendo tu documental, no hubiese aguantado ni una hora sola caminando por esos lugares... La naturaleza me impresiona y llego a tenerle miedo...

Es verdad que esos miedos al principio eran muy reales. Hice durante meses más de 25 km al día para ir preparando un poco los pies, el cuerpo... Y luego está también el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a la naturaleza. Mis ojos son como los de los búhos, que van acostumbrándose cada vez más a la noche y lo que a priori te daba miedo luego, ya no tanto.

¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando diste el primer paso?

Fue muy positivo por el hecho de seguir las huellas de un viaje en el tiempo que ha tenido lugar en el año 74. Es algo muy bonito y por eso mi mirada ha sido al pasado como creador.

Cuando escribí este guion quise que el Pablo que lo escribiera no fuera el de ahora, que tiene 35 años y que carga con varios largometrajes a sus espaldas, que conoce la industria. Quería que mi mirada fuera muy adolescente, más pegada al cinéfilo que fui en mis inicios cuando estudiaba Comunicación Audiovisual.

¿Cuándo consideras que diste el primer paso de tu viaje? ¿Quizás cuando te despediste de tu mujer y saliste de casa?

Plenamente. Cada día que salía a entrenar volvía, pero cuando emprendí el viaje, me marché para sentir la aventura real y, de hecho, pude vivir momentos muy tensos conmigo mismo. Me preguntaba qué pasaría si perdía la cámara, si me robaban, si me daba un calambre y me quedaba solo, si estaba en mitad de un bosque sin cobertura...

Cada vez que llegabas a un lugar inhóspito que antes había recorrido Werner, y que había reflejado en su diario, ¿cómo te sentías?

La sensación era de pura emoción. Llegar a un pueblo que está descrito en el libro con tres o cuatro frases y encontrarte, por ejemplo, los dos cipreses sobre los cuales Werner está describiendo, imagínate ese instante.

Casi me sentía un personaje de su cine siguiendo las huellas de un viaje en el tiempo, casi que el litro era un mapa era mi brújula y fue una sensación muy emocionante, sobre todo también descubrir pequeños pueblos que están descritos de una manera muy somera, pero muy certera.

¿Qué coste emocional tiene dedicarte a lo que te gusta?

Muy alto porque el cine es una de las profesiones más difíciles. Levantar un proyecto de varios millones de euros es un proceso largo y difícil y tienes que estar preparado muy duramente.

Siempre son puertas cerradas las que tienes delante, la excepción es cuando alguien quiere apoyarte. Por eso hay que estar preparado para el rechazo, que es de lo que hablo en el documental, el cual me parecía que era un vehículo bonito para iniciar un diálogo con las nuevas generaciones que vienen tras de mí para animarlas a no caer en discursos derrotistas negativos, sino decir: no pasa nada, trabajemos, sigamos, no pasa nada por ir el primero o el último. Además, el éxito es algo ilusorio. Estamos durante años intentando conseguir el desarrollo de un largometraje y luego es algo muy fugaz porque el rodaje ¿qué son: cuatro o cinco semanas?, ¿cinco semanas de tu vida definidas por ocho años de trabajo previo?... Entonces, disfrutemos el camino y no nos centremos tanto en la meta.

Yo soy un director que, gracias a esta película, he aprendido mucho vivir el presente y más en estos tiempos de pandemia, en los que no podemos hacer un plan a largo plazo.

Además, dices que tu película nace desde la frustración, la rabia, la maldita burocracia hace perder mucho tiempo e incluso las ganas. ¿Qué es lo que te hizo mantener la fortaleza mental? ¿Las buenas noticias que se colaban entre las malas?

Sí, por supuesto. Por ejemplo, con el siguiente largometraje –La desconocida– que rodamos el año que viene, pues en el mismo mes en el que te enfrentas a una negativa tan dura como que una televisión te diga que no, un distribuidor muestra interés.

A lo largo de todo este proceso, los productores también ejercen en un apoyo emocional para estar a tu lado. Por eso también era muy importante poner el foco no en el creador –que es un discurso demasiado visto–, sino en la gente que camina a mi lado. El creador es la punta del iceberg, pero entendemos la figura del director de cine como alguien en la cima, exitoso, cuando en realidad nos estamos dejando por el camino a toda la gente que está abajo nadando bajo la superficie intentando llegar. Ellos también son cineastas, todos lo somos.

Esta película está escrita en clave de fracaso y creo que es bonito que de la frustración pueden salir cosas bellas y motivantes, inspiradoras, no solo desasosiego y bloqueo.

Sin duda la música juega un papel esencial.

El trabajo de José Venditti ha ayudado a que la película sea mucho más sensorial, cercano en muchas ocasiones al videojuego o incluso películas de cine clásico, más de vanguardia rusa.

El poder del márquetin es asombroso porque es posible alabar productos que son a veces una basura. Pienso que a la sociedad se la educa en mediocridad, porque muchos siguen pensando que el cine independiente es raro, para mentes retorcidas.

Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces dedicamos más tiempo a pensar cómo llegar al público que en lugar de reflexionar sobre la propia obra en sí. Me parece que Querido Werner une unas figuras que han demostrado un amor irrefrenable por contar historias. Lotte Eisner fue capaz de atesorar latas de negativos bajo el frío para que los nazis no las quemaran.

Para mí también era importante poner el foco en el cine como algo quebradizo como el hielo, porque a día de hoy es un arte muy difuso. Las nuevas generaciones ven tuits, YouTube, Instagram, y poner el foco en el clásico me parecía como un acto político, pues estás defendiendo un legado. Los creadores de hoy somos quienes somos gracias a ellos.

¿Pablo encontraste tu propia voz como cineasta?

Yo llevo haciendo cine desde que tenía 13 años y he sido un director muy interesado, casi obsesionado, por encontrar mi propia voz y un estilo, pero luego me he ido dando cuenta me baso en ser ecléctico, en ser capaz de dialogar con cada personaje de manera diferente.

No podría terminar esta entrevista a Pablo sin nombrar a tu mujer, Haizea G. Viana, quien es además la productora, a la que rindes homenaje. Me planteo si hay algún paralelismo con Eisner.

Sí, para mí era muy importante que el descubrimiento del propio personaje en su autoficción se dé cuenta de que no solo estaba caminando por el cine para salvar su propia identidad como creador, sino también para caminar por el amor a otra persona, que no solo mi productora, sino que es mi pareja, un ángel de la guarda para mí en los momentos duros.