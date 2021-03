El coruñés Mario Casas se hace con su primer Goya al mejor actor

El gallego Mario Casas, que se alzó con el Goya al mejor actor protagonista en la 35 edición de los premios que se celebra en Málaga, quiso dar las gracias al público que le ha apoyado “desde hace 15 años”, como destacó emocionado tras recibir el premio telemáticamente, como el resto de premiados.

“Muchas gracias al público porque me habéis apoyado desde hace 15 años”, afirmó Casas que también tuvo un guiño de agradecimiento a todos aquellos que han estado “a tres metros sobre el cielo”, en alusión a una de sus primeras películas.

Al revelarse su nombre como ganador en la categoría, Casas recibió los abrazos de sus familiares y seres queridos con los que vio la gala y mostró una cabeza de Iron Man que, como relató al público, su hermano pequeño dijo que le regalaría si finalmente ganaba.

Casas, nacido en A Coruña en 1986, se mostró “muy contento” con su Goya a mejor actor protagonista, categoría en la que estaba nominado por primera vez, y lo atribuyó no solo a su última película No matarás, sino a su carrera profesional durante los últimos años.

“Creo que no es solo por No matarás, son años atrás de películas, y creo que los académicos también han agradecido esto, está El Practicante, Hogar, El fotógrafo de Mauthausen, estoy muy agradecido a los académicos y contento”, subrayó Casas en rueda de prensa posterior a la gala de los Goya.

El actor, que recibió la noticia de su premio desde su casa, arropado por su familia, explicó que no sabía cómo era estar nominado a un Goya porque nunca antes lo había estado y, por ello, no le pareció “rara” la gala virtual, sino que la ha “disfrutado”. “Estaba con mi gente, lo he compartido con la gente que quiero”.

Del resto de obras con sello gallego, se hizo con el Goya 2021 a la mejor película de animación La gallina Turuleca (Brown Films, A.I.E., Gloriamundi Producciones, SL, Producions A Fonsagrada, Tandem Films, SL).

La cinta era uno de los galardones seguros de la noche, ya que no competía con ninguna otra producción y era la única nominada en esta categoría.