El CSIC excava el castro Monte Cido, en O Courel

CIENCIA. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del grupo de investigación EST-AP del Instituto de Historia (IH) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), inicia el lunes la excavación del castro Monte Cido, en O Courel (Lugo), que nunca ha sido objeto de una actuación de este tipo y cuyo cometido es entender las formas de poblamiento en las sierras orientales gallegas en la transición de la Edad de Hierro al inicio de la dominación romana. La actuación, financiada por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, surge por iniciativa de la Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel y de la Asociación Cultural San Xoán de Seoane do Coruel y colabora el Ayuntamiento de Folgoso do Courel. “El castro Monte Cido nunca ha sido objeto de una excavación arqueológica, pero hay evidencias de que de él procede la tabla de hospitalidad de O Courel y el águila de Carbedo, uno de los principales testimonios del paso de las legiones de Roma por los montes orientales de Lugo”, explica Brais X. Currás, investigador del IH y director del proyecto de excavación. Para el desarrollo de la excavación se cuenta con la codirección de Luis F. López González, de la empresa Terra Arqueos S. L., autor de una tesis doctoral sobre el poblamiento antiguo en las montañas de O Courel. ECG