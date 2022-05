El Cuco admite que mintió en el juicio por Marta del Castillo

··· La defensora de la familia Marta del Castillo, Inmaculada Torres, reconoció que se marchaba con “mal sabor de boca” porque aunque los acusados reconocen que han mentido y la sentencia será condenatoria, “la prueba es muy importante porque estamos acusando también por unos daños morales que no van a poder ser valorados como no se practique la prueba completa”. “Creemos que esos daños morales están relacionados con las declaraciones que pudiera hacer Miguel Carcaño, que al final, a pesar de que está aquí no va a poder declarar. No se por qué la defensa no quiere que declare”, apuntó la abogada de la acusación. Antonio del Castillo, padre de la joven, consideró que en la primera sesión del juicio contra el Cuco y su madre quedó demostrado que ambos mintieron. “Ahora haremos lo posible judicialmente por sentar en el banquillo al hermanastro. Siempre y cuando la justicia sea ciega e independiente”, afirmó en Twitter, según informa Europa Press.