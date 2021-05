El desayuno publicitado de los niños es menos saludable que el de sus padres

Los expertos llevan décadas advirtiendo de la epidemia de obesidad infantil que afecta a las nuevas generaciones, y España no es una excepción. La transición de la dieta mediterránea tradicional al consumo de alimentos procesados con bajo valor nutricional es uno de los factores causantes.

Y esto es debido en parte a la publicidad dirigida a los más pequeños. Según un estudio reciente, Breakfast Food Advertisements in Mediterranean Countries: Products’ Sugar Content in the Adverts from 2015 to 2019, elaborado por Mireia Montaña, profesora e investigadora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la mayoría de los productos de desayuno publicitados para niños triplican la cantidad de azúcar en comparación con los dirigidos a adultos, lo que influye en sus preferencias en una de las comidas más importantes del día.

Concretamente, el estudio, publicado en la revista de acceso abierto Children, que ha analizado 355 campañas de 117 productos de desayuno publicitados entre 2015 y 2019, concluye que la media de azúcar de los productos de desayuno analizados y publicitados para adultos es de un 10,25 %, mientras que esta cifra se incrementa hasta alcanzar el 36,20 % de media en el caso de los productos dirigidos a niños.

Es decir, que el desayuno de los niños publicitado en los distintos soportes es menos saludable que el de sus padres. De hecho, si nos basáramos en los productos de desayuno infantil más publicitados, la primera comida del día más frecuente entre los niños españoles consistiría en galletas -suponen el 60 % de los anuncios relacionados con el desayuno- y productos de chocolate, como crema para untar o cacao en polvo -25 % de los anuncios-.

“La adherencia a la dieta mediterránea, aunque se mantiene entre la población adulta, se va perdiendo entre los niños y jóvenes. Estos cada vez prefieren desayunar más productos industriales preparados con alto contenido en azúcares”, señaló Montaña.

En la misma línea se manifiesta Mònika Jiménez, profesora de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y coautora, junto con la profesora Montaña, de otro estudio, Breakfast Food Advertising and Prevention of Obesity: Analysis of the Nutritional Value of the Products and Discursive Strategies Used in the Breakfast Ads from 2015 to 2019, en el que se alerta del peligro que entraña la persuasión publicitaria cuando lo que se anuncian son productos alimenticios de bajo valor nutritivo.

Según Jiménez, “cuanto más alejado está el producto de lo que serían los parámetros nutricionales saludables, más se basa el discurso publicitario en el hedonismo o en la felicidad, tendiendo cada vez más a la persuasión”. Además, añade que, cuando el discurso está asociado a las buenas vibraciones, a la felicidad o a lo que ese producto puede hacernos conseguir, hay ciertas áreas del cerebro que nos llevan a consumir ese producto. “Esto es especialmente dañino en ciertos públicos, como los menores, porque son muy vulnerables a estos estímulos”, afirmó.

El efecto ‘pester power’. Una de las consecuencias que destaca el estudio de la profesora Mireia Montaña respecto del efecto de la publicidad de productos de desayuno dirigida a niños es que cada vez hay más alimentos procesados que entran en las casas como parte de la primera comida del día de los menores y acaban siendo consumidos no solo por ellos sino por toda la familia.

Se trata de un proceso que se conoce como pester power y que se define como “la influencia de los niños en los hábitos de compra de sus progenitores”, explicó Montaña, investigadora del grupo GAME (Aprendizajes, Medios y Entretenimiento) de la UOC.

“Los niños acostumbran a pedir las cosas muchas veces, insistentemente, por lo que, al final, sus padres acceden y acaban haciendo entrar en casa productos alimentarios muy anunciados o que tienen algún componente extrínseco que atrae a los niños, pero que son de muy baja calidad nutricional”, afirmó Mireia Montaña.