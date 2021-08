El director y actor James D’Arcy reconstruye una relación en ruinas en la película ‘Una villa en la Toscana’

Robert es un artista bohemio de Londres que viaja a la Toscana para vender una villa que acaba de heredar tras la muerte de su esposa. En la operación también participa su hijo Jack, en pleno proceso de divorcio, con quien Robert nunca ha llegado a entenderse. Lo que tenía que ser una venta rápida se complica por el estado lamentable de la casa. Mientras duran las obras de reforma, padre e hijo pasan tiempo juntos y se ven obligados a lidiar con las diferencias que les separan.

Una villa en la Toscana es una comedia con tintes dramáticos dirigida por el actor James D’Arcy (Guernika, Dunkerque). Una historia que nos relata el regreso de un padre y un hijo a la destartalada casa familiar de la Toscana, con la intención de repararla y venderla. En lo que se convertirá en un viaje difícil de olvidar. La cinta está protagonizada por Liam Neeson (La lista de Schindler, Michael Collins) y Micheál Richardson (Venganza bajo cero).

‘Blackpink: The Movie’. Película documental sobre el grupo femenino surcoreano Blackpink, que recopila imágenes inéditas de los cinco años desde el debut de las miembros del grupo, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa; y entrevistas especiales. El género k-pop, género musical original de Corea del Sur que surge a principios de los años 90, ha traspasado fronteras y se ha consagrado como una de las tendencias musicales de Europa y el continente americano.

Su música está influenciada por diversos géneros musicales occidentales que han sido adaptados al mercado asiáticos como el jazz, hip-hop, reggae, electrónica y por entre otros. Hoy en día, hablar de K-Pop va más allá del género musical, se trata de un movimiento cultural centrado en los K-Pop Idols que son artistas “casi perfectos” fabricados a medida por una industria basada en agencias de talentos que forman estos ídolos coreanos como estrellas para el entretenimiento con proyección internacional.

‘DAMAS DE HIERRO ‘. Después de golpear a su marido con una sartén en la cabeza e intentar enterrarlo en el jardín, Inkeri de setenta y cinco años se da cuenta de que puede pasar el resto de su vida en prisión y se lanza a un enloquecido útlimo viaje a través de Finlandia con sus hermanas Sylvi y Raili. Con los reencuentros del pasado, los bailes hasta el amanecer y los guapos autoestopistas descubrirán que nunca es demasiado tarde para vivir la vida.

Segundo largometraje dirigido por la actriz finlandesa Pamela Tola tras irrumpir en la dirección en 2018 con su ópera prima Swingers. La cinta se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla en Finlandia a principios del año 2020 y fue nominada a los European Film Awards como Mejor Comedia Europea y a los Jussy Awards (los principales premios en Finlandia) como Mejor Película del año.

‘El escuadrón suicida’. El filme, secuela y a la vez reboot de la cinta casi homónima de 2016, El Escuadrón Suicida, narra las aventuras de un equipo de supervillanos que son reclutados por el gobierno estadounidense para una misión de la que probablemente no regresarán. En su mortal odisea, los protagonistas tendrán que enfrentarse a amenazas de todo tipo, entre ellas, un dictador encarnado por Juan Diego Botto. Siguiendo los pasos de Elena Anaya en Wonder Woman, de Marta Milans en ¡Shazam! y a la espera de la aparición todavía inédita de Maribel Verdú en The Flash, Botto es el tercer intérprete español que Warner Bros elige para formar parte de su Universo de superhéroes. La película cuenta con un reparto formado por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi o David Dastmalchian entre otros muchos.

La cinta, debut de James Gunn como director en el Universo Extendido DC, llega a las salas de cine este fin de semana.

‘pequeños milagros en Peckham Street’. La vida en una comunidad del Londres del Brexit se ve agravada debido a la gentrificación. Irina, una madre soltera búlgara, lucha sin éxito para convencer a sus vecinos de luchar contra el sistema. Cuando un gato aparece atrapado en su pared, la familia de Irina y algunos de sus vecinos entrarán en conflicto. Entonces Irina toma una decisión drástica para cambiar su vida.

Vuelta de tuerca al cine social británico en la que una de las directoras -las búlgaras afincadas en Londres Mina Mileva y Vesela Kazakova, que también firma el guión- cuenta su propia experiencia como inmigrante, aderezada con racismo, prejuicios y falta de compasión, defendida por una mezcla de actores profesionales y no profesionales. Un lamento por la pérdida de la tolerancia en la capital británica, en teoría una de las ciudades más progresistas de Europa.

‘madres verdaderas’. Tras una larga e insatisfactoria lucha por quedarse embarazada y convencida por una asociación de adopción, Satoko y su marido deciden adoptar a un niño. Años después, su familia se tambalea con la amenaza de Hitari, una chica desconocida que dice ser la madre biológica. Satoko opta entonces por confrontar a Hitari directamente.

Se distingue esta película de la cineasta japonesa Naomi Kawase por su claridad y por no temer la dilación si es la mejor manera de hacer respirar la historia.