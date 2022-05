El dúo Marlango brilla en el estreno de maridajes musicales en el MEGA

MÚSICA Aunque Kiko Veneno ya había inaugurado las actuaciones musicales en el museo de Estrella Galicia en 2019, en la noche del viernes, Marlango ofreció su concierto después de un maridaje de cervezas elaboradas por la empresa cervecera coruñesa con platos típicos gallegos como los mejillones y la empanada.

El dúo formado por la cantante Leonor Watling y el pianista Alejandro Pelayo, que contó con el respaldo del trompetista Tony Molina, ofreció un concierto exclusivo para un aforo limitado a unas 120 personas.

Durante hora y media alternaron las canciones en español y en inglés, repasaron temas de su repertorio, incluida La cruda, publicada en plena pandemia, abordaron versiones habituales en sus presentaciones en vivo como When I’m sixty four, de The Beatles, Semilla negra, de Radio Futura, o Creep, de Radiohead, permitieron que el público entonara a su libre albedrío Insurrección, de El Último De La Fila, e incluso tuvieron el detalle de dar a conocer Si preguntas por ahí que, al margen de dar título a su actual gira, Marlango grabará en los próximos días de cara a incluirla en su siguiente álbum. El cierre, no podía ser de otra manera, fue con El último trago, la ranchera de José Alfredo Jiménez. Manuel García Solano