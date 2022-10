El empoderamiento de la mujer también se impone en México

El mural comunitario “Mujer Moderna”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la capital mexicana, busca reposicionar la figura de la mujer en el país, así como transformar este espacio público para impulsar mayor seguridad y bienestar a la población de esta demarcación.

“Traté de plasmar a una mujer que lleva las riendas de su futuro y de su camino”, comentó en entrevista con EFE David de León, muralista guerrerense. La obra muestra a una mujer de tez morena, con gafas de sol en tonalidades naranja, que combinan con su blusa, aretes y labios, al tiempo que contrastan con un cabello en azul y una vegetación verde, con flores rojas y un ajolote en su hombro.

En el mural también se pueden observar chinampas sobre un lago, en referencia a la sociedad prehispánica en donde Iztapalapa significaba “losas sobre el agua” y que representaba el “huerto del Valle de México” por el lago que envolvía a esta zona en la antigua Tenochtitlán.

El autor de este mural dijo que su inspiración se centra en la evolución que tiene el papel de la mujer en la sociedad mexicana. “El empoderamiento de la mujer está iniciando porque no está dado, es tratar de sumar y decirles a ellas y a toda la sociedad que no están solas. Es decirles (a México) que nuestra época está cambiando, está evolucionando y no es un mal camino o una barrera para que podamos convivir como sociedad”, refirió. De León consideró que no se logra una transformación total con tan solo el mural, sino que “es una suma de factores”.“Y, además, si lo embelleces con un mural, ya cambia todo. Es eso, no solo el mural, es tener más iluminación, más confianza, que se pueda tomar como un punto de identidad, donde me tomo fotos o de referencia”, añadió.

Este mural forma parte de la iniciativa de la Industria Mexicana de Coca-Cola “El Amor Multiplica”, que busca transformar espacios públicos de la mano con la comunidad, artistas y autoridades locales para transformar el lugar donde vivimos a través del impulso a la mujer, bienestar de las comunidades, cuidado del agua y reciclaje, además de dotar de seguridad e identidad cultural a las comunidades en las que tienen presencia en México, y que, además, tiene pendientes otras piezas para inaugurar próximamente.