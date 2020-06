El fotógrafo Toño Villar gana el premio Lux Life

“Toda la vida, en mi pandilla de amigos, he sido el pesadito de la cámara, de hecho yo me recuerdo a mí mismo, con seis años, con una cámara Réflex que mis padres tenían guardada en Suiza y solo se podía coger en navidades y en fiestas, y yo loqueaba por trastear con ella y que alguien me explicase”, asegura Toño Villar, fotógrafo de Bertamiráns ganador del premio de fotografía de bodas de la prestigiosa revista europea Lux Life. “Empecé a trabajar en verano para poder tener dinero para mis vicios y, cuando conseguí mis primeros ahorros, lo que hice fue gastarlos en comprar carretes e ir pobando con ellos –prueba-error– hasta que las fotos quedaban como a mí me gustaban. Así fue cómo realmente aprendí”.

Ahora bien, también confiesa que “tardé bastante en verlo como una actividad profesional”, tanto es así que mi primera profesión fue en “la electrónica”, aunque por ese ramo, “pude seguir aprendiendo de cámaras y trasteando con ellas”. Sin embargo, recuerda que, “cuando fotógrafos profesionales veían mi trabajo les gustaba tanto que me ofrecían el ir con ellos a algún evento como segundo cámara, lo que me permitió hacer contactos en el mundillo y, cuando estalló la crisis económica del 2008, ante la pérdida de mi trabajo, lanzarme a crear mi propio negocio y dar el paso definitivo como fotógrafo profesional. Y de eso ya hace nueve años”.

Ahora mismo, dispone de un estudio en Bertamiráns en el que se dedica a fotografía de eventos y de negocio, principalmente. Asegura que el 70 % de su trabajo es fotografía social, entre bodas, comuniones y reportajes de premamá; y el 30 % es fotografía de negocio, de comidas para empresas, restaurantes, etc. “Esta última parte es la que estoy intentando potenciar ahora que los eventos se han quedado relegados a un segundo plano con todo el tema del coronavirus y las medidas de seguridad y distanciamiento social que les imponen”, argumenta.

Su secreto como fotógrafo es “estar en el lugar y momento oportuno, pero sin que se den cuenta de que estás, pasando bastante desapercibido”. “No soporto la idea de quién llega y empieza a marcar los tiempos y las formas a los clientes”, incide, y explica que su finalidad es “pasar lo más desapercibido posible y no perder el ojo de todo lo que pasa”, de manera que “aunque parezca que estás allí a un lado, cuando alguien se emociona tú puedas captar el momento, cuando alguien sonríe tú estés en la posición exacta, detectar las miradas furtivas, los besos, abrazos, reencuentros...”. “Ese tipo de cosas complementan mucho un reportaje y lo hacen más tierno, porque te muestran lo que fue el evento en realidad, con sus sentimientos, con su tensión, sus lágrimas, su cariño...”.

También considera que “la química entre el fotógrafo y la pareja es fundamental”. Por esta razón, cuando le llaman novios para preguntar por sus tarifas, él les pide siempre que opten por la entrevista personal, el cara a cara, “que nos conozcan, que sepan cómo somos, gente real y cercana” y, luego, “si encuentran otro fotógrafo que les guste más o con el que tengan más feeling, que lo contraten”.

En este sentido, cuenta que para él, es importante “ir más allá de los momentos típicos”. “Mi forma de trabajar, dejando a un lado los posados, fue una apuesta en un primer momento, porque ese estilo fotoperiodístico todavía no estaba muy cultivado aquí, pero decidí arriesgarme y me salió bien”, asevera el profesional. Tanto es así que su fama ya hace que “las parejas que entran por la puerta del estudio son las que me dicen no posar”. Todos estos elementos lo han convertido en ganador de este premio.