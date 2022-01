El fútbol de aquel entonces

Leo un nostálgico artículo del buen periodista que es Pedro G. Cuartango y me llegan con él parecidas nostalgias que a buen seguro han de ser generacionales. En los años cincuenta y sesenta, en aquella España de Franco y del Nodo, del sindicalismo vertical y del tebeo con Carpanta y la familia Ulises, el fútbol –nuestro deporte nacional– no tenía competencia y ello se debía, en muy buena parte, a los éxitos del Real Madrid de don Santiago Bernabéu y Di Stéfano con aquellas míticas cinco copas de Europa... todas seguidas, de tacada. De lo mucho de mezquino que vive entre nosotros hablan con elocuencia las versiones de envidia, y mala baba con las que muchos quisieron denigrar aquellos triunfos que aún hoy parecen seguir escociendo a algunos.

Pero el artículo del señor Cuartango habla de aquellos que se llamaban justamente Farias, nuestros puros nacionales, los de la popular Tabacalera en cuyos establecimientos yo leía -entre la torpeza y la perplejidad- aquello de la “Expendeduría” de tabacos. Se vendían sueltos, que no estaba el horno para bollos y los habanos de Fidel eran artículo de lujo. En los derbis de más solera el humo de los Farias se hacía impenetrable humareda, espesa bruma que encimaba a los espectadores de pie que poblaban los graderíos, atiborrados de aficionados entusiastas.

Mi adolescencia estuvo ligada al fútbol dominguero en Ferrol, a las 5 en punto de la tarde, en el estadio del Inferniño, al que se iba por la carretera de Castilla, por la que desfilaba un bullanguero gentío nutrido por la soldadesca y los obreros de Bazán y Astano, que por entonces se contaban por miles, por muchos miles, en aquel Ferrol vivo, activo. Hasta con dos equipos de fútbol, el Racing y el Arsenal y las frecuentes visitas del Depor coruñés, que todavía no era Superdepor, pero cuya afición se enfrentaba a la local racinguista coreando aquello de “villa ladra” y replicado por “villa podre”, lo que revelaba la rivalidad entre las dos ciudades.

Había en el Rácing relevantes jugadores: César, delantero centro, gran cabeceador; los hermanos Anca, laterales defensivos de poderosas extremidades inferiores que acongojaban a los atacantes contrarios; Franklin, el guardarredes o arquero, todo flexibilidad, puro ébano volador; Suco, extremo de ataque, fino y sutil gambeteador... y Marcelino, el autor del “gol de Marcelino”, que encumbró a nuestra Selección contra el pérfido comunismo del “telón de acero”, en aquel épico España-Rusia de 1964 que supuso nuestra primera copa de Europa, aunque por aquel entonces Europa era un sueño, una quimera todavía lejana. ¡Anda que no corrió tinta a mares en la prensa con el partido, el gol y el barullo político de trasfondo!.

Yo iba al Inferniño de la mano de mi abuelo Antonio, que previamente me mandaba por su par de farias. Los altavoces de campo instalados en la torre del marcador, alegraban al público con música de pasodoble, de la que me encantaba aquel titulado “En el mundo”, que tenía un memorable solo de trompeta que me dejaba embobado. De las “agrestes” expresiones de la grada contra el equipo visitante y ¡sobre todo!, contra el árbitro, empezaría y no acabaría.

Pero volvamos al humo de los Farias. Entonces, eran Matías Prats y Enrique Mariñas los más celebrados locutores de partidos de radio. Don Matías atesoraba en materia futbolera, un saber enciclopédico que manejaba con soltura. Don Enrique, como él, acompañaba al Real Madrid en sus viajes europeos de los que nos ofrecía amenas crónicas.

Cierto día, pegado yo a la radio, a la escucha del partido de turno que radiaba don Matías, este, llevado por el ardor de los miles de espectadores, exclamó con exultante entusiasmo: “¡Las palmas echan humo!”. Miren que ya llovió y sigo pasmado por el genio retórico–poético del gran locutor, que cuajó en un desplazamiento sustitutivo del puro por las manos que lo sostenían; es decir, aquello (entre la metáfora y la metonimia) que durante años tuve que enseñar a mis alumnos de Literatura y don Matías ejemplificó en un suspiro. ¡Lo que enseña la vida!