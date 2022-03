El grupo Yáñez colabora con Fevino cediendo su Nuevo Multivan eHybrid

Pueblo. Desde Yáñez Business colaboran este año con FEVINO 2022, V Salón profesional del Vino en Galicia, en su edición especial Viños D.O. Camiño. Esta quinta edición se presenta como la más especial hasta la fecha, debido a que se celebra en año Xacobeo y por ello el evento girará entorno al Camino de Santiago y a los vinos del camino, que son todos aquellos que se encuentran en las distintas D.O. que hay que atravesar para llegar hasta Santiago de Compostela. Es por ello que el Nuevo Volkswagen Multivan recorrerá los puntos más significativos del Camino Francés, desde Roncesvalles hasta la capital gallega, parando por supuesto en las diversas D.O. que se encuentran en el Camino de Santiago, acompañando a un grupo de peregrinos que irán entrevistando a las diferentes figuras representativas del sector vitivinícola. Fevino es un espacio dedicado a la cultura del vino, que realizará el acto inaugural el 30 de Mayo en Ferrol con una jornada dedicada a los vinos gallegos atlánticos, seguido por un evento en Betanzos que resaltará el valor de los blancos legítimos el 31 de Mayo. Finalmente llegará a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se celebrará el Salón los días 14 y 15 de Junio. REDACCIÓN