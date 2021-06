Mecanismo de Turing no reparto de falantes en territorios bilingües

Santiago. Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela Jorge Mira, Alberto Pérez Muñuzuri e Mariamo Mussa descubriron que o mecanismo de Turing permitía explicar como se reparten dous idiomas coexistentes nun mesmo territorio xa que este modelo é o responsable da formación de patróns en moitos sistemas naturais. Gracias a isto, os investifadores da facultade de Física da USC concluíron que nos territorios de Galicia e a Rexión de Carintia (Austria) as linguas distribúense xeograficamente dunha forma complementaria.

Por este motivo, a explicación da distribución espacial dos idiomas nunha situación de bilingüísmo é a meta da investigación que os profesores acaban de publicar na revista Physical Review Research e na que reproducen os casos de Galicia e a rexión de Carintia onde conviven alemán e esloveno.

O conxunto de datos analizados no caso galego inclúe información sobre a fracción de galegofalantes e castelanfalantes en 20 áreas supracomarcais da comunidade e as redes de contacto entre 550 entidades de poboación; mentres que no caso de Carintia, tomáronse en consideración os falantes de esloveno e alemán no ano 1910, distribuidos en nove distritos e a estrutura de contactos de 112 pobos ou cidades. “As rexións que concentran un gran número de falantes de esloveno concentran poucos falantes de alemán, sucedendo o mesmo á inversa”, explican os investigadores. En ambos os dous territorios, as linguas distribúense xeograficamente de forma complementaria.

“Ata agora investigáramos a evolución temporal de dúas linguas que compiten entre si en forma de ecuacións diferenciais que describen o seu comportamento a gran escala. Agora, introducimos a dimensión espacial do problema”, sinalan os investigadores. “Ademais, malia que se ten prestado moita atención aos fenómenos do cambio de idioma (a adopción de idiomas maioritarios en lugar de minoritarios), arroxouse relativamente menos luz no eido da coexistencia lingüística, onde dous ou más idiomas que persisten nunha rexión xeograficamente contigua”, e engaden que ademais do modelo específico de competencia lingüística, tamén se debe ter en conta a rede xeográfica na que se desenvolven as dinámicas. Redacción