El ganador de Oscar Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción en la que comparte cartel con Paco León. La versión ficticia de Cage es un actor sin blanca que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un excéntrico multimillonario, muy fan de su trabajo. Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida: Nicolas Cage. El chileno Pedro Pascal acompaña a Nicolas Cage en una comedia de Tom Gormican (Las novias de mis amigos) que supone el debut en el cine de Hollywood del español Paco León, en un largometraje, en el que comparte protagonismo con Pedro Pascal, Neil Patrick Harris y Tiffany Haddish.

‘Estamos hechos para entendernos’. Antoine parece no escuchar a nada ni a nadie: a sus alumnos, a sus compañeros a sus amigos, a sus colegas de trabajo, a sus amantes... Todos le exigen más atención y le recriminan su falta de concentración y empatía. Aunque hay una buena razón para que Antoine no escuche a nadie: aún es joven pero ha perdido mucha audición. Su nueva vecina Claire, que ha venido a vivir temporalmente con su hermana y su hija tras la pérdida de su marido, sueña con la paz y la tranquilidad. No es lo ideal tener de vecino al ruidoso Antoine, con su música estridente y su despertador que suena sin parar. Y sin embargo, Claire y Antoine están hechos el uno para el otro.

Película dirigida por Pascal Elbé con Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos, François Berléand y Marthe Villalonga, entre otros.

‘Lightyear’. La película muestra el origen de Buzz Lightyear, revelando cómo un joven piloto de pruebas se convirtió en el modelo del Space Ranger que todos conocemos hoy. Spin-off basado en uno de los personajes más queridos de Toy Story, Buzz Lightyear. La cinta cuenta con el actor Chris Evans (Captain America) como la voz del protagonista, que no será el carismático muñeco sino un piloto humano. Más de 25 años después del estreno de Toy Story, Pixar continuará exprimiendo su universo de juguetes animados.

‘LA BRIGADA DE LA COCINA’. Cathy es una estricta chef de 40 años. Cuando está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, un revés hace que nada salga como había planeado. Con serias dificultades económicas a sus espaldas, Cathy acepta con reticencia un trabajo en la cafetería de un centro para jóvenes inmigrantes. Poco a poco, las habilidades de Cathy y su pasión por la cocina comienzan a cambiar la vida de los chicos, que también tienen mucho que enseñarle a ella.

Louis-Julien Petit, director de Las invisibles retoma su género favorito para abordar desde la esperanza (y la buena mesa) el drama de la inmigración.

‘Nosotros no nos mataremos con pistolas’. Un pueblo que se prepara para celebrar su fiesta mayor, la Virgen del Mar. Blanca se esmera en que la primera paella que prepara en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos de toda la vida después de años sin verse. Unos intentaron abrirse camino en la ciudad, otros en el extranjero y uno se quedó en el pueblo. Todos están en la treintena y sienten que la juventud se les escapa. Sus existencias transitan entre la precariedad laboral, el desencanto y un continuo volver a empezar. La paella se alarga hasta el anochecer, entre revelaciones de secretos, reproches y equívocos. Y, por fin, llega la verbena: La prueba de que el mundo sigue girando mientras las vidas de los protagonistas parece que se tambalean y más que nunca se necesitarán unos a otros para salir adelante.

La cinta, dirigida por María Ripoll, gravita en torno a la juventud perdida, al tiempo que se esfumó y que se intenta recuperar, a menudo de forma desesperada, y a la capacidad y necesidad también, cada día más actual, de reinventarse. Adaptación para la gran pantalla de la obra teatral homónima de Víctor Sánchez Rodríguez.

‘rendir los machos’. Un viaje a pie de más de cien kilometros sobre un yermo desierto con los siete sementales cabríos más reputados de Fuerteventura... y dos hermanos que se odian. Alejandro y Julio son los hermanos varones de los Cabrera, la familia ganadera y productora de queso más respetada al norte de la isla de Fuerteventura. Don Guillermo, el patriarca familiar, y sus dos hijos llevan muchos años sin hablarse.

Tras el cisma, el cuidado del padre y del negocio recae en Alicia, la única hija. Cuando el padre muere, impone una última voluntad en su testamento como condición para que sus hijos puedan recibir la herencia. Alejandro y Julio sienten como un castigo tener que llevar a pie y solos el grupo de machos -los siete sementales mas cotizados de la isla- hasta el extremo sur de la isla, y además regalarlo a la familia históricamente antagonista de los Cabrera. Ópera prima del director canario David Pantaleón