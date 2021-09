El legado de The Beatles invadirá la Seminci con el estreno de un documental y un maratón de películas relacionadas con la banda de Liverpool

Hace 51 años que el grupo más importante de la historia de la música popular anunció su separación. Pero la vigencia de sus canciones y la influencia de su obra sobre muchos artistas posteriores sigue vigente. Y la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha decidido reconocer ese legado con “Beatles Forever”, un homenaje a la aportación de los “Fab Four” no solo a la música y el cine, sino a la cultura universal.

El maratón previsto incluye el estreno en España del largometraje documental “The Beatles and India”, dirigido por Ajoy Bose y Peter Compton, y se completa con los documentales “The Beatles: Eight days a week. The touring years” (Ron Howard, 2016), y “Get back” (Richard Lester, 1991), además del pase de una copia restaurada de la comedia musical “A hard day’s night” (Richard Lester, 1964), la primera incursión del grupo en el cine.

El estreno del documental “The Beatles and India” en la 66 Seminci estará acompañado por la organización en Valladolid de la exposición homónima, que acogerá la Casa de la India del 16 de septiembre al 7 de noviembre y que, junto a un concierto de versiones de las canciones del cuarteto de Liverpool a cargo de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee, completarán las actividades de ‘Beatles Forever’.

“The Beatles and India”, producida por Silva Screen Records, está inspirada en el libro “Across the universe, The Beatles in India” (2018) del periodista indio Ajoy Bose, director de la película junto con Peter Compton, y es una crónica única de la relación de amor entre el grupo y la India, una experiencia que influyó en el devenir musical del grupo tras su estrecha relación con el gurú Maharishi Mahesh Yogi. El documental, que se presentará fuera de concurso en la sección Tiempo de Historia, muestra imágenes de archivo, fotografías, relatos de testigos y comentarios de expertos, junto con rodajes en toda la India, para dar vida al viaje de George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr en busca de una felicidad espiritual que inspiró un enorme caudal creativo en la banda británica.

Exposición en la Casa de la India. La exposición “The Beatles and India” detalla la relación de los Beatles con la cultura y filosofía de la India y, en particular, el histórico viaje que hizo el cuarteto en 1968 y la influencia que causó en su música. La muestra incluye material cedido por diferentes entidades, coleccionistas y prestamistas privados, procedente de numerosos países, entre ellos Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison. Entre otros objetos, se podrán ver fotografías originales y reproducciones, manuscritos y cartas originales, el disco de oro a George Harrison por “The Concert for Bangladesh”, audiovisuales, letras de canciones compuestas en la India, un sitar original de Ravi Shankar e instrumentos de la India.

La exposición, comisariada por Blanca de la Torre, se estructura a lo largo de tres partes: la primera, el eje principal, se centra en el viaje que la banda realizó a un ashram en Rishikesh para introducirse en la meditación trascendental a través del famoso gurú Maharishi Mahesh Yogi. En esta sección se muestran imágenes, documentación y una instalación inmersiva. La segunda parte se centra en la figura de George Harrison y su relación con el sitarista Ravi Shankar, figura clave para comprender el interés del grupo con la cultura india. Dentro de este apartado se ofrece también una introducción a la música india y se muestran algunos de sus principales instrumentos. Finalmente, en la última parte se dedica un pequeño apartado a un hito en el diálogo que se produjo en los setenta entre la música india y la occidental: el Concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en Nueva York en 1971 y que fue promovido por Harrison y Shankar como primer concierto benéfico de la historia musical internacional.

La exposición, producida por la Casa de la India, cuenta con el apoyo de la concejalía de Cultura y Turismo y Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid, en colaboración con la Embajada de la India, Universidad de Valladolid, Ravi Shankar Foundation, Silva Screen Records y la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Manuel García Solano