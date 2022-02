El Mobile prevé este año hasta 60.000 visitantes

L’Hospitalet de Llobregat. GSMA, la patronal de la industria móvil, organizadora del Mobile World Congress (MWC), prevé que entre 40.000 y 60.000 asistentes participen en la edición de 2022, más del doble que el año pasado, y que la feria genere un impacto de 240 millones de euros en la economía de Barcelona.

Así lo dijo el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, quien compareció ayer en rueda de prensa junto al director general, Mats Granryd, para informar de las novedades de la cita de este año, que tendrá lugar entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

Tras una deslucida edición de 2021 a causa de la pandemia, con poco más de 20.000 asistentes presenciales, el Mobile, la mayor feria tecnológica del mundo, ambiciona caminar este año hacia cifras precovid, si bien todavía se situará lejos de los más de 100.000 asistentes de 2019.

Entre otras cosas, debido a que las fuertes restricciones en China y Japón minimizarán la presencia de congresistas asiáticos, según ha señalado Granryd. El evento ocupará 7 de los 8 pabellones que tiene el recinto de la Fira de Gran Via y ya cuenta con el 85 % del espacio reservado. GSMA estima que se contratarán de forma temporal a 6.700 personas.

“El año pasado aprendimos muchísimo”, ha defendido Granryd en alusión a una edición a medio gas, celebrada en verano en vez de en febrero, como suele ser habitual, y en un momento en el que la vacunación todavía no se había generalizado.

Ahora lo importante es “reunirse” y que GSMA ejerza un “liderazgo responsable”, ha añadido.

Hoffman, a su vez, ha destacado que, más allá de la cifra final de asistentes lo relevante es que más del 50 % de congresistas serán directivos o cargos superiores, es decir, habrá “la gente que toca de las compañías que tocan”.

En la edición de este año, el evento centrado en empresas emergentes, el 4 Years From Now (4YFN), volverá a celebrarse en el recinto de Gran Via, como ya sucedió en 2021. Hasta entonces, este salón había tenido lugar en los pabellones de Montjuïc.

La tecnología 5G, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, las empresas ‘fintech’ o la tecnología ‘cloud’ -nube- serán algunos de los ejes en los que se centrarán tanto el MWC como el 4YFN.

Asimismo, el alud de bajas presenciales de la pasada edición -faltaron firmas del calibre de Vodafone, Deutsche Telekom, Ericsson, Qualcomm, Lenovo, Samsung, Sony, Nokia y Xiaomi- ha dejado lugar a contadas ausencias como las de Sony o Lenovo: “Nuestro ecosistema estará muy bien representado”, ha celebrado Hoffman.

Granryd ha subrayado, en este sentido, que el 95 % de los conferenciantes estarán presencialmente en Barcelona, aunque solo el 35 % de ellos serán mujeres -unas cifras insuficientes pero que ya son una “mejora”, ha señalado-.

Entre ellos se cuentan el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (recientemente elegido nuevo presidente del consejo de la GSMA); el consejero delegado de Vodafone, Nick Read; el presidente y director ejecutivo de Nokia, Pekka Lundmark; el consejero delegado de Weta Digital, Prem Akkaraju; la ministra de Tecnología de Ruanda, Paula Ingabire, o el director ejecutivo de Sotheby’s, Charles Stewart.

En la lista también figuran el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta.

En la edición de 2021, GSMA ofreció entradas a partir de 21 euros (a sumar al precio del test) para profesionales locales, que ahora podrán disfrutar del congreso de 2022 con descuentos del 50 %.

Una novedad con relación a la pasada edición es que GSMA ya no hará pruebas de antígenos a los asistentes, si bien se mantiene la obligatoriedad de llevar una mascarilla FFP2, se urge a usar frecuentemente gel hidroalcohólico y se pide mantener distancia física.

Por contra, solo se podrá acceder al recinto con un certificado de vacunación o recuperación de la enfermedad o una prueba diagnóstica negativa realizada a cuenta propia.

Preguntado sobre si el MWC seguirá en Barcelona más allá de 2024, fecha en la que finaliza el contrato en vigor, Hoffman ha evitado dar ninguna pista al aducir que GSMA está totalmente centrada en la edición de este año.

A la rueda de prensa han asistido el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el secretario de Políticas Digitales de la Generalitat, David Ferrer; el director general de Innovación, Lluís Juncà; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; la directora general de Turismo de Barcelona, Marian Muro, y el director general del Gremio de Hoteles, Manel Casals.

Junto a ellos, han ocupado los asientos de la primera fila de la sala representantes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona. efe