Fundada en 2016 por Cristina Gil, la compañía gallega Milbrait Asesores se convirtió desde su creación en uno de los principales asesores tecnológicos de las grandes y medianas empresas. Ahora, a ella, han sumado el área de sostenibilidad, de la cual se encarga Ana Gil, quien ha pasado a formar parte del equipo.

¿Hacia qué campo orientó su formación y cómo le llevó esta a trabajar en Milbrat Asesores?

Cursé el grado en Derecho en Santiago de Compostela y posteriormente la Cátedra de Sostenibilidad e Innovación Social Inditex-UDC. La Cátedra ha marcado un antes y un después en mi formación, pues he adquirido conocimientos sobre un mundo que me apasiona, como es de la de la moda. Es una formación que recomiendo al cien por cien, tanto por el alto nivel académico de los ponentes como por el gran trabajo de networking que en ella se realiza.

¿A qué se dedica exactamente la empresa Milbrait?

Milbrait nace como marca en 2016 y a lo largo de estos años ha ido evolucionando.

En este momento se dedica a prescripción tecnológica, asesoramiento tecnológico a mediana y gran empresa y formación. En formación, colaboramos con la Universidade de Vigo y la Universidad Miguel de Cervantes de Madrid. Además, somos empresa formadora de varios ayuntamientos.

¿De qué función se ocupa en ella?

Llevo el área de sostenibilidad. Cuando comencé estaba de apoyo, pero al especializarme en sostenibilidad me dedico específicamente a este área. Las empresas cada vez son más conscientes de que la sostenibilidad no es una herramienta de márquetin sino que es uno de los centros sobre los que debe girar su modelo de negocio. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrentan a diario, integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio. No es fácil, pero saben que es totalmente necesario para continuar avanzando.

¿Qué supone para usted este cambio en su vida profesional?

Ha sido un cambio muy positivo, pues ha supuesto formar parte de proyectos, trabajar con los equipos y estar en contacto con personas que forman parte de empresas que para mí son referentes.

¿Con qué proyectos y empresas trabajan?

Actualmente, contamos con varios proyectos muy interesantes, por ejemplo, en breve sacamos un whitepaper sobre sostenibilidad en el fashion retail con Docuten. Estamos trabajando en una sección que se llamará Milbrait Tex, en la que entrevistaremos a personas relevantes del mundo de la moda. Asimismo, hemos comenzado a colaborar con la industria farmacéutica y también me parece fascinante.

¿Puede señalar algún proyecto que le haga especial ilusión?

Me hace mucha ilusión que vamos a recibir a un estudiante a través del programa Misti MIT Spain para el área de sostenibilidad. Me parece una experiencia muy enriquecedora.

Volviendo a la entidad, ¿qué servicios especiales ofrecen?

Servicio de scouting y asesoramiento en sostenibilidad. Uno de los que más se han demandado a partir del confinamiento es la búsqueda de alianzas estratégicas entre empresas para concurrir a proyectos naciones e internacionales.

¿Cómo adaptan las innovaciones tecnológicas a las distintas firmas?

Se comentaba en el IV Foro autonómico TIC, organizado por la empresa Gartner, que actualmente se es más consciente de la necesidad de la transformación digital para las empresas a la hora de mejorar su competitividad. La digitalización, al igual que la sostenibilidad, ya no puede ser la asignatura pendiente de las empresas.

¿Cómo les ha afectado el confinamiento?

A nivel personal, creo que a todos se nos ha hecho duro, pues nunca habíamos vivido nada parecido. A nivel profesional, nos ha supuesto la cancelación de eventos empresariales que para nosotros eran un punto fuerte, pero nos hemos reinventado. Es importante saber adaptarse a un entorno cambiante y afrontar el futuro con optimismo. Me han gustado mucho las palabras de Alberto Cáceres, CEO Trisson, que afirma estar seguro de que 2021 será mejor que 2020. Yo también así lo creo.