El mundo, en manos de las grandes firmas tecnológicas

No funciona el email, falla este servidor, no puedo acceder a YouTube. Esos fueron algunos de los problemas que sufrieron el pasado lunes 2.000 millones de potenciales usuarios de Google en todo el mundo por un incidente que la compañía con sede en Mountain View (California) calificó como un problema de cuota de almacenamiento interno y aseguró que llevará a cabo un “seguimiento exhaustivo” para asegurarse de que este problema no se repita en el futuro.

El gigante tecnológico descartó que la interrupción se tratase de un ciberataque, sino que fue un problema interno con la cuota de gestión del sistema de autentificación y explicó que se el sistema fue desactivado mientras se lleva a cabo una investigación.

“Google experimentó una interrupción del sistema de autentificación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período”, apuntó la firma.

El apagón de Google causó una caída generalizada de varios de sus servicios, entre ellos el correo electrónico (Gmail) y la plataforma de vídeos YouTube. Según el portal Downdetector, los fallos se extendieron por diversos puntos del planeta, afectando sobre todo a Europa, a la costa este de Estados Unidos y Japón. Los servicios también se vieron interrumpidos en países de América Latina y de África.

Aplicaciones como la del juego Pokémon GO también sufrieron interrupciones, al depender del sistema de mapas de Google, así como el servicio de alojamiento de archivos Google Drive y la plataforma que usan las clases para la enseñanza por internet, Google Classroom.

El fallo de sistema de la compañía norteamericana puso de manifiesto la infinita dependencia de la sociedad actual de los servicios que prestan los gigantes tecnológicos. ¿Qué pasaría si hubiera una caída de los proveedores de internet?

Esta es una de las preguntas que responde Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia y, también, del Consejo General de Ingenieros en Informática.

Suárez no duda de que el sistema podría colapsar a causa de un fallo. “En la actualidad, el acceso a internet es casi un bien de primera necesidad, tan necesario como la electricidad o el agua corriente, por lo que carecer de acceso durante un tiempo determinado puede afectar a muchos sectores de la sociedad. Por poner un ejemplo, las relaciones con las administraciones públicas cada vez son más frecuentes por canales electrónicos e incluso en ciertos casos, esta es la única vía de acceso a ciertos servicios administrativos”.

Suárez sí señala que sería oportuno aclarar que “aunque Google es un gigante que ofrece multitud de servicios y a un porcentaje elevadísimo de la población, lo que ocurrió esta semana fue una caída de sus servicios y no un problema de acceso a internet, que seguía completamente operativa”.

“Tenemos una dependencia tal vez más alta de lo que podemos pensar y que solo percibimos en casos como este, ya que damos por hecho que todo debe de funcionar 24 horas al día 7 días a la semana”, sostiene este ingeniero. Además, continúa, “este año el grado de utilización de los servicios electrónicos aumentó drásticamente por motivo de la pandemia, casi normalizando situaciones que hasta hace muy poco eran casi anecdóticas como el teletrabajo o la educación on-line. Pero más allá, las relaciones personales a través de internet o las compras on-line crecieron exponencialmente y por sectores de la sociedad que hasta hace muy poco veían la tecnología como algo lejano a su día a día”.

Este profesional afirma que básicamente todos los servicios actuales se verían afectados por un colapso general. “Es difícil pensar en un sector que no disponga de servicios en la nube, ya sea el correo, almacenamiento, aplicaciones, videoconferencia, herramientas colaborativas..., y es una tendencia que va a más, con independencia del tamaño de la compañía o el sector productivo en que desarrolla su actividad”.

Aunque también aclara que “es altamente improbable que sistemas de gigantes como los comentados sufran caídas a nivel global y que su duración sea prolongada. Estas compañías disponen de grandes centros de proceso de datos distribuidos, de forma que incluso ante catástrofes como terremotos, etc., los servicios continúen ofreciéndose desde el resto de centros. Además, estos se construyen con disponibilidades que incluso superan el 99,999 % del tiempo, lo que garantiza tiempos máximos de parada de poco más de 5 minutos al año”.

Para ‘tumbar’ a Google... Fernando Suárez, además, tranquiliza a los usuarios al puntualizar que estos servicios cuentan con una fiabilidad difícil de igualar. “Incluso ante un ciberataque, para lograr tumbar Google, habría que ser tan grande como Google y ni siquiera los principales gobiernos del mundo tienen esa capacidad”.

“Lo que sí es cierto –puntualiza– es que dependemos de disponer de Internet para acceder a estos servicios, algo que también cada vez gana más fiabilidad e incluso tenemos alternativas ante eventuales cortes de nuestro proveedor, como puede ser la conexión a través de redes 5G. En todo caso, una recomendación es tener también la información en local (en dispositivos en la propia entidad) y contar con alternativas a los servicios con distintos proveedores, como podría ser distintas plataformas de videoconferencia”.

Finalmente, Suárez aclara que este tipo de incidentes no son infrecuentes, pero sí es extraño el impacto mundial y de tantos servicios del presente. “Los gigantes de internet tienen una estructura de centros de proceso dispersos a lo largo de la geografía terrestre, de modo que ante caídas o problemas de alguno, los demás son capaces de continuar dando servicio. Por eso llama la atención que haya afectado a nivel global a múltiples aplicaciones”.