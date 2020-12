El Papa pide garantizar el acceso universal a las vacunas del COVID

El Papa pidió superar los “nacionalismos cerrados” e ir más allá de la “lógica del mercado” para lograr que haya un acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 que privilegie sobre todo a los “más vulnerables”.

“Que todos tengan garantizado el acceso a las vacunas y a los tratamientos. Ante un desafío que no conoce fronteras, no se pueden erigir barreras. Estamos todos en la misma barca”, reivindicó el pontífice durante el Urbi et Orbi, en el que remarcó que la pandemia agravó la situación precedente de “crisis ecológica” y “graves desequilibrios” económicos y sociales.

Después del rezo del Ángelus, el Papa impartió la bendición del día de Navidad que incluye la indulgencia plenaria en la manera establecida por la Iglesia, retransmitido en directo por internet así como por televisiones y radios de todo el mundo.

El Urbi et Orbi de este año sufrió cambios en la forma para cumplir con las disposiciones sanitarias en Italia que decretó un confinamiento que impide salir de casa sin razones justificadas hasta el próximo domingo, día 27 de diciembre. De hecho, la plaza de San Pedro y las calles adyacentes estaban completamente vacías.

De este modo, el Papa no se asomó al balcón de la Logia central de la Basílica de San Pedro y por primera vez en la historia el Pontífice impartió la bendición desde el aula de las Bendiciones que se sitúa en el Palacio Apostólico sobre el Pórtico de la Basílica de San Pedro.

En su mensaje, el Papa volvió a reivindicar la “fraternidad” como fórmula para salir mejores de la crisis, pero especificó que no debe estar hecha “de bellas palabras, de ideales abstractos o de sentimientos vagos”, sino que tiene que estar “basada en el amor real”. Para el Santo Padre, la llegada de Jesús muestra que “el dolor y el mal no tienen la última palabra”. “Resignarse a la violencia y a la injusticia significaría rechazar la Navidad”, manifestó.