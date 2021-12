El pequeño paso que puede cambiar tu vida

estoy segura de que recuerdas la famosa afirmación del Gran libro del Tao: Un viaje de mil millas comienza con un pequeño paso.

Es una afirmación que puedes aplicar en muchos aspectos de tu vida. Piensa por ejemplo en el ejercicio. No te gusta el deporte, pero te han recomendado caminar. ¿Cómo puedes hacer para motivarte a empezar? ¿Cómo hacer para no abandonar a los pocos días? O quizás has intentado poner orden en tus papeles y por más que lo intentas, con diferentes métodos, nuevamente el caos lo domina todo.

Es en situaciones así donde las enseñanzas de la filosofía Kaizen te pueden ayudar.

Pero, ¿Qué es el Kaizen? Es una estrategia para lograr cambios. Es la filosofía de los pequeños cambios hacía la mejora. Y se basa en buscar pequeños cambios día a día, que al final conseguirán un gran resultado.

Muchas veces te parecerán absurdos esos pequeños pasos, pero te aseguro que podrás conseguir saltos gigantescos. Imagínate que te han recomendado hacer ejercicio, pero siempre pones mil pretextos para no hacerlo. Pero si el ejercicio fuese hacer unas flexiones delante del televisor durante un minuto ¿podrías hacerlo? Posiblemente no sería tan complicado si solamente dura un minuto.

Cualquier cambio da miedo, pero esos pequeños objetivos y fácilmente alcanzables como

recomienda el kaizen, consiguen despistar a la mente y ayudan a vencer el miedo al cambio, y estimulan por otra parte la creatividad.

Una técnica del kaizen para programar tu cerebro es la de hacerte pequeñas preguntas. Porque al cerebro le encantan las preguntas, lo despiertan.

Piensa en lo diferente que resulta cuando te dan una orden o te haces una pregunta. Por ejemplo: para mantenerte sano tienes que evitar comer azucares refinados, grasas saturadas...tienes que beber más cantidad de agua y hacer ejercicio.

Aplicando las pequeñas preguntas del kaizen, te dirías ¿cómo puedo incorporar unos pocos minutos de ejercicio a mi rutina diaria? ¿Cómo puedo recordarme de beber mas agua? Cuando este tipo de preguntas se repiten varios días, el cerebro las incorpora y las convierte en un hábito y ya no te cuesta ponerlas en acción.

El método Kaizen es muy efectivo y genera nuevas conexiones neuronales en el cerebro que permiten conseguir de una manera agradable una meta específica. Y puede ser aplicada en el día a día, buscando una pequeña mejora continua.

Recuerda que, aunque los pasos puedan ser pequeños, la meta que queremos lograr no lo es.

Si desean contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte