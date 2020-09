“El periodismo está bastante contaminado por el mal rollo que hay en la política”

Señor Francino, ¿es de los que piensan que la imparcialidad en el periodismo puede existir?

Debería existir, lo que no existe, seguro, es la objetividad. Todos somos fruto de una serie de influencias culturales, sociales, económicas, personales, que nos hacen diferentes. La objetividad no existe, pero sí ser honesto, que debería ser obligado en este oficio, y eso seguramente te llevaría a algo muy cercano a la imparcialidad. Creo que es algo que hay que exigir a los profesionales, que den voz, mirada a todos los ángulos posibles de una realidad y que a partir de ahí sea el lector, oyente o espectador el que decida; pero no adoctrinar e instruir, porque no es nuestro cometido.

Hoy vivimos tiempos de inmediatez, parece que se compite por ser el primero en informar sin contrastar, creando a veces noticias falsas. ¿Es una mala época para ejercer?

Es una época para estar más atento que nunca y para reivindicar más que nunca los fundamentos de este oficio. El periodismo es un elemento absolutamente fundamental en una sociedad que considere higiénicamente democrática, que tenga derecho, capacidad crítica y que quiere que la tengan sus ciudadanos.

Es una época complicada porque además hay algunas amenazas que golpean muy duramente a esta profesión, como es por ejemplo la precariedad, las armas distintas, muy potentes y poderosas que tienen todos los enemigos del buen periodismo, que es la capacidad de influir, de presionar... Y por eso, no es que sea hoy una heroicidad ser periodista, ni mucho menos, pero sí que encierra más dificultades que en otro tiempo.

Y con todo esto de la prisa, he estado siempre convencido de que es mejor contar bien una cosa que contarla el primero. Y desgraciadamente, no sé si por la exigencia de las redes sociales, a veces perdemos el rigor por la velocidad. Tú puedes conducir un Ferrari, pero si no sabes cómo funciona, te das una hostia. Entonces, mejor aprender primero a conducir, con prudencia, y ya llegarás un día u otro. Yo creo que el periodismo es esto.

Así como los médicos ejercen muy bien el corporativismo, los periodistas no tanto. Eso sí se llega al ataque injustificado y hay medios que se alegran de que al compañero le vaya mal, y si cierra, mejor. Me parece mezquino. ¿Qué opina usted?

Muy miserable. El corporativismo también existe entre periodistas. La máxima de perro no muerde perro se ha practicado en ocasiones. Es verdad que en otras, la competencia –que es una cosa que a mí me parece muy sana y necesaria– se confunde con la rivalidad. Y vamos, no conozco ningún caso de eso que cuentas, pero si hay compañeros que se alegran de que a otro le echen de trabajo o le cierren su emisora o su medio, me parece de una bajeza y una vileza inenarrables.

Prefiero pensar que en general haya situaciones de ayudarse y respetarse. Porque insisto, ser competencia está muy bien, pero el rival no es un enemigo. Eso deberíamos mirarlo y aprender de lo que está ocurriendo en la política durante los últimos 10, 15, 20 años en España, que estamos absolutamente contaminados por un discurso donde no se soporta la discrepancia ni la disidencia. Y se llega incluso a faltar a nivel personal a gente de otras siglas.

Pienso que el periodismo está bastante contaminado por el mal rollo que hay en la política. Esos territorios se han mezclado muchas veces de una forma indeseable, y tenemos que aprender, ver lo que hacen mal ellos para no repetirlo nosotros.

A nivel periodístico, ¿cómo nos ven desde Madrid?

Bueno, yo vengo del periodismo local y, por lo tanto, conozco de primerísima mano lo que supone la dificultad y el reconocimiento que supone ser periodista local. La gente se cree que es mucho más difícil poner un día a parir al presidente del Gobierno o al líder de la oposición o al presidente del Real Madrid. Y lo que es complicado es un día en Coruña, Vigo o Pontevedra dar una noticia negativa para tu alcalde y que luego te lo encuentres por la calle.

Por lo que me cuentan mis compañeros, el momento de la profesión es difícil por la precariedad, pero hay una pujanza de medios locales, algunos con muchos años de historia, que permiten que el ciudadano gallego tenga una serie de miradas diferentes sobre la realidad.

La nuestra, por ejemplo, que cumplió el 1 de agosto 143 años.

¡Joder, qué barbaridad! ¡Felicidades! Hay que salvar el oficio, y una cabecera con tantos años tiene que permanecer. No le veo otra salida.

En su día, se negó a entregarle un premio a un conocido presentador de tele basura. ¿Volvería a hacerlo?

Sí, además lo hice sin ninguna voluntad de que trascendiera, fue una decisión personal. Yo no hago campaña contra ningún tipo de programa, creo que cada uno es absolutamente libre, pero en unos premios que me parecen tan prestigiosos y respetables como los Ondas, no me sentía cómodo apareciendo en la misma foto, compartiendo algo que, sinceramente, a mí me parece abominable. No traté de hacer proselitismo, lo que pasa es que se filtró y empezó a correr la bola. Pero vamos, a mí, desde luego, me gusta estar en los sitios donde me siento cómodo. Ese día hubiese sido un impostor. Pero sí, lo volvería a hacer exactamente igual.

¿No me negará que la radiobasura existe? Sobre todo si hablamos de ciertos programas matinales de ciertas emisoras musicales...

Sí, sí, sí. Sabes qué pasa, que el concepto basura también es algo muy personal e intransferible. Yo creo que está muy bien que en España tengamos una opción y oferta tan variada de radios, televisiones, periódicos para que cada uno elija lo que quiera. A mí hay programas que me parecen un truño, pero tampoco me rasgaría mucho las vestiduras por eso, porque tenemos la capacidad y libertad de no verlo, escucharlo o leerlo. Y este por el momento es un país libre. Ahora, si me preguntas si ha habido una invasión de terreno, una colonización del espacio de programas que priman aspectos que a mí no me parecen de buen periodismo, ni que sean tan siquiera periodismo, pues sí. Si consideras que es mierda, pues no la toques y no te pringarás.