Me he preguntado innumerables veces sobre la importancia social del arte en una sociedad mínimamente normalizada. ¿Qué papel cumplen, por ejemplo, los museos en un colectivo así? He tenido la oportunidad de conocer bastante a fondo alguno de los mejores del Mundo. El Ermitage de San Petersburgo, por ejemplo. Ahí se hizo un cálculo una vez, hace ya muchas décadas. Se averiguó que cualquier observador o visitante del lugar que se detuviera siete segundos delante de cada objeto allí expuesto tardaría... siete años ininterrumpidos en verlo por completo. De las dos ocasiones en que me desplacé hasta allí, tuve muy diversa fortuna. La primera vez me tocó una guía sin duda muy informada, pero muy poco práctica. Quiso abarcar demasiado y, por lo tanto, mis compañeros y yo salimos con una empanada mental terrible. La segunda fue, sin embargo, maravillosa. La guía, en esta ocasión, era profesora de arte, profundamente cauta y, por estas casualidades de la vida, coincidía conmigo en la importancia crucial de dos obras contenidas allí: El descendimiento de la cruz, de Rembrandt, delante del cual nos detuvimos afortunadamente casi media hora (es una de las piezas más grandiosas de todos los tiempos) y los gigantescos murales sobre danza de Matisse. Ese fue un día afortunado para todos nosotros. Bien. ¿Cuál es la clave equivalente en este país?...

EL REFUGIO DE GOYA Y VELÁZQUEZ

Naturalmente. Nuestro Ermitage es el Prado. Iba mucho en tiempos, sobre todo, claro, cuando viví en Madrid, como estudiante o cuando trabajaba en Diario 16. Pero no veía todo: las pinturas negras y las majas de Goya y luego el Jardín de las Delicias del Bosco. Espasa acaba de editar un libro ambicioso e interesantísimo que gira en torno al Prado y a determinadas circunstancias históricas que obligaron a tomar medidas drásticas para evitar su desaparición por peligro de bombardeo. Se llama Los guardianes del Prado y lo firma Javier Alandes. Esa ocasión que les cito tiene lugar en plena Guerra Civil, y trata, como punto de partida (la novela trata un sinfín de cosas más que procuraré no adelantar ahora). Pero sí. 361 obras maestras de allí, más otras que procedían de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Monasterio de El Escorial y otros fueron a parar a Valencia, donde siguieron un itinerario secreto que acabó teniendo su meta en La Iglesia del Patriarca y las Torres de Serranos. Entre ellas están el 2 de mayo goyesco, el Autorretrato de Durero y Las Meninas de Velázquez. Súmenle que los nazis quieren apoderarse de estas dos últimas, y que las intercambiarán con Franco por ayuda militar para los sublevados. La pasión histórica en estado puro...