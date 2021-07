El Prado ya cuelga ‘Busto de mujer’, de Picasso

ARTES. El Museo del Prado ya expone en sus salas la donación del cuadro Busto de mujer, primera obra de Picasso que estará expuesta en este siglo XXI en la pinacoteca y que, en palabras de su director Miguel Falomir, no abre una nueva etapa de reclamaciones por otras piezas de este autor.

“Se ha hablado mucho de si esto es un plan o una estrategia para traer el Guernica, y yo ya he dicho mil veces que está maravillosamente bien en el Reina Sofía. Está donde tiene que estar y no hay ni habrá ninguna reclamación”, ha dicho Falomir durante la presentación del cuadro, donada a American Friends of the Prado Museumgracias a la generosidad de Aramont Art Collection.

Falomir ha defendido la aceptación de esta donación, que “no es ni un capricho ni una ocurrencia”, sino una “decisión históricamente irreprochable” debido a la influencia del Prado en Picasso. Además, ha reiterado que se ha hecho todo de manera acorde con la legislación vigente.

“Ni el Museo del Prado ni el Ministerio de Cultura cometen actos ilegales y todo lo que se hace se ajusta a la legalidad”, ha remarcado, para luego recordar que la Ley de Autonomía del Prado (que no pone limitaciones a las donaciones) está “por encima” de Reales Decretos.

El presidente del Patronato, Javier Solana, también ha insistido en que todo el proceso se ha hecho bajo la legalidad vigente (”conozco bien las normas del Prado, recuerden que antes de mi actual cargo fui ministro de Cultura”) y ha apuntado que la operación se hizo desde el primer momento con el conocimiento del Ministerio y del Reina Sofía. EFE