El resurgir del beso y la moda de escuchar podcasts

Aprovechando que ayer fue el Día del Beso, solo decir que esta muestra de afecto parece haber regresado a nuestras vidas con más ganas que nunca. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para apreciar el resurgir, afortunadamente, de este sencillo gesto que estuvo anulado durante dos años a base de mascarilla y distanciamiento.

También para darse uno cuenta de lo mucho que los echábamos de menos y cuánto más los valoramos ahora, tras haber pasado por un duro confinamiento aderezado con muchas dosis de gel hidroalcohólico. De hecho, un estudio de la app de citas adopte concluye que el 73% los valora más ahora que al inicio de la pandemia. Eso sí, la poca práctica no parece haber mermado las habilidades, digo yo, porque el 83% de los españoles encuestados se consideran a sí mismos eruditos en estos temas, asegurando ser expertos besadores.

Y si bien es cierto que la boca sigue siendo el lugar favorito del 59% para recibir un beso, el 30% restante elige el cuello, el 7% prefiere dejar la mejilla para los saludos, y sólo el 4% opta por lugares más inusuales, como los hombros. Así que visto lo visto y sin ánimo de ofender, yo diría que mucha destreza tendrán entonces, pero poca imaginación le están poniendo a la hora de elegir el lugar donde plantarlo.

Lo que sí no determina el estudio y estoy por hacerlo yo, es en el hecho de si los españoles seguiremos queriendo sellar nuestros encuentros con un par de besos como antaño o ya aprovechando el efecto pandemia, preferiremos seguir con menos efusividad física optando por el simple abrazo fugaz, un choque de puños, un apretón de manos o un sencillo gesto de ladeo de cabeza y sonrisa, antes que volver al saludo habitual de los dos ósculos en la cara que tanto nos define como carácter latino.

LO DIGO PORQUE A ESTAS ALTURAS YA HE ESCUCHADO DE TODO pero como no tengo cifras... ¡soy toda oídos!, aunque apuesto un gin tónic a que no hay virus ni remilgados que puedan cambiar esa costumbre.

Un buen tema para tratar en un podcast, ahora que están tan de moda. Y es que este formato de audios online lleva años creciendo a pasos agigantados en las plataformas digitales. Una de las últimas en sumarse a ellos ha sido la empresaria e influencer Lucía Benavente, creadora de Lucía Be, el ecommerce de productos diseñados por ella misma, que junto a su hermano Miguel se ha lanzado con All of us are pringuers en la app de Podimo.

En él, hablan, desde el humor, del lado b que no se enseña en redes, para demostrar que todas aquellas situaciones estresantes y tristes que nos ocurren en el día a día pueden convertirse en cosas menos malas con algo de optimismo. También para dar buena cuenta de que detrás de un gran hit hay un montón de caídas y fracasos, tal y como asegura Lucía Be, de la que soy fiel seguidora de su cuenta personal de Instagram precisamente por eso, por compartir su buen rollo, pero también sus bajones y sus momentos pringuers.

ESTOY SEGURA DE QUE SE SUMARÁ A LA LISTA DE MIS PREFERIDOS, porque hay podcasts para todos los gustos e intereses.

Imprescindibles para mí Hotel Jorge Juan, uno de los más populares, conducido por el escritor Javier Aznar y creado por la revista Vanity Fair, con divertidas entrevistas a escritores, cantantes, actores, chefs, empresarios, diseñadores, etc., y La maleta de Carla, de la periodista Carla Llamas, una de las voces más frescas, a la que sigo en muchos de sus viajes por redes, y que habla de destinos, de turismo responsable y de viajar desde diferentes perspectivas.

Y para pasar un buen rato a carcajada limpia, Nadie sabe nada, con Berto Romero y Andreu Buenafuente improvisando sobre cualquier tema que surja de entre los que proponen los oyentes, de primero, y después, el de La vida moderna, divertido e irreverente, con David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, y Estirando el chicle, con Victoria Martin y la gallega Carolina Iglesias, que abordan en clave de comedia todo lo que se les pasa por la cabeza. Dos podcasts, por cierto, que se podrán ver en mayo en el Festival Mundial del Humorismo, para el que están ya las entradas a la venta.

Y en un aparte, Aquí hay dragones y Todopoderosos, dos genialidades con Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés, Juan Gómez-Jurado y Javier Cansado, con los que todo el mundo se sentirá un poco más feliz. Aunque solo sea por un rato.