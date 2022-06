El Resurrection Fest regresa a Viveiro tras dos años de parón con cinco días de música y más de 120 bandas

Tras dos años de espera a causa de la pandemia, los fans del metal, rock y punk están de enhorabuena. Desde el miércoles, el Resurrection Fest, el festival más importante de España en su género, regresa a Viveiro (Lugo) para ofrecer cinco días de música y fiesta, con más de 120 bandas divididas en cuatro escenarios.

El festival arrancará el día 29, con un ‘warm up’ desde las 16,30 horas en dos escenarios, uno dedicado a los DJ de Bandera Negra y otro en el que podrán escucharse Bolu2 Death, Onza, Serrabulho, Bleed From Within, Alien Weaponry, Bullet From my Valentine y Deftones.

Desde el jueves y hasta el domingo ya estarán activos los cuatro escenarios, con música y fiesta desde las 14,00 horas hasta la madrugada.

En la primera jornada, pasarán por el escenario principal Judas Priest, así como Hamlet, Opeth, Sepultura, Spiritbox y Vita Imana; mientras que en el escenario ‘Ritual’ podrán oirse bandas como Vomitory, Dark Funeral o Benighted; y en el ‘Chaos’ estarán True Mountains, Misconduct o Morning Again. En el cuarto escenario, ‘Desert’, estarán Me and That Man, Wiegedood o Me Fritos and Gimme Cheetos, entre otros.

El viernes, día 1, será el turno de Rise Against, Sabaton y Jinjer, así como Caliban, Our Hollow Our Home y Free City, todos desde las 15,30 horas en el escenario principal. Por los otros tres escenarios pasarán nombres como Ill Niño, Amenra, Lionheart, Kids of Rage, Seek ‘em All o Skontra.

FIN DE SEMANA. El sábado, el escenario principal acogerá los conciertos de Skunk DF, Dagoba, Beyond the Black, Crossfaith, Mastodon y Gojira, mientras que el segundo escenario será para Leaving Mars, Eon, Sound of Silence, Gaerea, Bloodbath y Master Boot Record. En el tercer escenario estarán We Exist Even Death, Grippers, The Broken Horizon, Svalbard, Blowfuse y Moscow Death Brigade; mientras que el cuarto será para Bulls on Parade, Toudra, Planet Of Zeus, The Picturebooks, Wills Drummond, Sharon Stoner y Acidproyect.

Finalmente, el domingo actuarán Korn en el escenario principal, que compartirán con Bring me the Horizon, Heaven Shall Burn, Stick to your Guns, Electric Callboy y Deadly Apples. Por su parte, el escenario Ritual tendrá a Mind Driller, Mosh, Bloodhunter, As Everything Unfolds, Infected Rain, Angelus Apatrida y Enforced; mientras que en el Chaos se subirán Grima, Golpe Radikal, Ruxe Ruxe, Belvedere, Doyle y Knocked Loose. En el escenario Desert actuarán Kaleikia, Elephant Riders, The Dry Mouths, Frutería Toni, Ciclonautas, Phil Campbell y My Sleeping Karma.



VIVEIRO (LUGO). E.P.