‘El Rosco’ del programa televisivo ‘Pasapalabra’ vuelve a los tribunales

Santiago. Un juez dirimirá en los próximos días si lleva a juicio o no la demanda interpuesta por la sociedad holandesa MC&F contra las compañías Atresmedia e ITV por la famosa prueba de El Rosco del exitoso concurso Pasapalabra (ahora enAntena 3), para que se reconozcan sus supuestos derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. Por su parte, Atresmedia pidió ayer al Juzgado Mercantil 8 de Barcelona no llevar a juicio la demanda que la compañía holandesa MC&F, al considerar que la cuestión ya se resolvió en un litigio anterior, que duró nueve años (de 2010 a 2019) y tuvo lugar en el Juzgado Mercantil 6 de Madrid entre Gestevisión Telecinco (que entonces lo emitía) e ITV. En la vista de audiencia previa de ayer, el letrado de Atresmedia sostuvo que la discusión sobre la originalidad y la titularidad del formato ya se juzgó, y cree que no debe abrirse un nuevo juicio, alega que MC&F también participó en el anterior proceso de forma “extrajudicial, activa y fundamental a favor de Mediaset proporcionándole documentos y declaraciones juradas”. agencias