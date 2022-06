El Seguro de Autos de A.M.A. incluye de manera gratuita el valorado servicio de “Manitas”

Mantener el coche a punto no es tarea fácil. El seguro de Autos de A.M.A. incluye un servicio de mantenimiento con “Manitas” para aquellas tareas del coche o moto que no requieren acudir un taller. Desde la sustitución de una bombilla o de la escobilla del limpiaparabrisas, la instalación de la silla para el transporte del niño a la conexión del bluetooth; los mutualistas de A.M.A. que tengan contratado un seguro de Autos tienen ya la solución a estas pequeñas labores de mantenimiento que pueden ser un quebradero de cabeza para muchos usuarios. También se incluyen los denominados servicios de cortesía, como la comprobación de niveles (líquido de frenos), limpieza interior básica, revisión de elementos de seguridad (cinturones), etc. Este servicio se une a otras importantes prestaciones gratuitas a disposición de los propietarios de los vehículos asegurados en A.M.A.: el servicio de gestoría (para renovar el carnet de conducir, solicitar un duplicado, obtener el distintivo ambiental o un informe del vehículo) y el de pasar la ITV, por el que un conductor recoge el vehículo (coche o moto) para pasar la Inspección Técnica del Vehículo en un centro homologado y luego lo devuelve en el lugar que indique el asegurado.