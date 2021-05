El Twitter de Pablo Iglesias sí tiene quien le escriba pero en ‘stand by’

Pablo Iglesias, expresidente del Gobierno y desde la noche del pasado martes exdirigente de Unidas Podemos (UP) tras dimitir de todos sus cargos políticos, ha renovado la frase que encabeza su perfil en Twitter. Y haciendo gala de su pasión por las series de televisión, ha empleado este diálogo de ‘The Wire’, escrito en inglés: “If you come at the king, you best not miss”.

Esa es una frase dicha por Omar Little, un ladrón entre sicarios dedicados al tráfico de drogas que emplea un código moral que le lleva a proteger a quienes están fuera de ese crudo negocio.

“Si vienes a por el rey, será mejor que no falles”, sería la traducción de ese lema en el perfil de Iglesias en Twitter, que ahora mismo sí tiene quien le escriba pero en fase de ‘stand by’ (en espera), dado que carece de tuis nuevos desde el último lanzado el pasado martes, 4 de mayo aludiendo a las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid: “La gente ha entendido la importancia de estas elecciones y que nos jugamos pararle los pies a la mentira y al odio de la extrema derecha. Hoy va a haber una enorme lección democrática”.