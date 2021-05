Willy Bárcenas visita hoy ‘Planeta Calleja’

Un trekking por paisajes nevados, un baño en un río termal con una temperatura ambiente de -14º, recorridos por tubos volcánicos subterráneos y cuevas de hielo, así como un ascenso por el glaciar más grande de Europa son algunas de las experiencias vividas en Islandia por Willy Bárcenas, en la entrega de Planeta Calleja que Cuatro ofrece esta noche, a partir de las 21.30 horas.

En los momentos más relajados del recorrido, el cantante y compositor charlará con Jesús Calleja sobre todo lo acontecido a su familia tras la reciente entrada en prisión de su madre y del inicio del segundo juicio de su padre, Luis Bárcenas. “Mi padre no se va a callar. Yo le apoyo. Estoy muy unido a mis padres. Somos una piña”, confiesa.

El periplo comienza en Reykjadalur, el Valle de los Vapores, con una larga caminata por la nieve hasta un río termal en el que Willy no duda en sumergirse, pese a que la temperatura exterior es de -14º. En la cueva de Raufarholshellir, uno de los tubos de lava más grandes, se enfrenta a su fobia a los espacios cerrados: “Tuve una mala experiencia de niño en unas cuevas y no he vuelto a hacer nada parecido”, explica.

No contento con el reto, Calleja propone un desafío mayor: ascender con piolets por el Vatnajokull, el glaciar europeo más grande.

“Es una isla espectacular, salvaje, lunar y de hielo; de los paisajes que más me han impresionado en mi vida. En momentos así todo lo malo deja de tener importancia. Me ha venido muy bien y me ha dado tiempo a pensar y coger aire para lo que viene”, reflexiona Willy Bárcenas.