Alrededor de Eleanor Rigby, la mujer solitaria que da título a la composición de The Beatles, que recogía arroz en la puerta de una iglesia después de una boda, inmortalizada por Lennon y McCartney, en una de las distintivas creaciones del grupo, incluida en el álbum Revolver en 1966, se han tejido historias singulares que han contribuido a engrandecer, aun mas su significado.

El mensaje es en cuanto a la letra, directo, emotivo, sencillo y compasivo; centra el argumento en las personas mayores, en aspectos humanos que afectan a la vida en soledad, en el abandono, en la indiferencia; un motivo novedoso en las melodías de aquellos años que eran principalmente superficiales en sus letras; en este caso, la canción aportaba una mirada sensible hacia situaciones que en su certeza parecían poco propicias para que se las incluyese como fondo; acompañada la letra por una música innovadora que introducía, entre otras aportaciones la cuerda e influencias de la música clásica, supuso, igual que sucedió con otras producciones de The Beatles, un cambio que traía drásticas y complejas contribuciones al mundo musical; contenidos imaginativos, fruto de la experiencia, del momento vivido, de la casualidad, o de un sentimiento, se trasladaban al público de una manera natural y espontánea; en esa transparencia y sin marchitarse, fue transmitiéndose Eleanor Rigby.

Desde las primeras palabras de la canción, “Ah, mira a las personas solitarias” (Ah, look at all the lonely people), y en la continuidad se desgranan inquietudes en forma de preguntas: ¿de dónde vienen? ¿a dónde pertenecen?; en ella se insinuaban las circunstancias de una mujer de la que no se supo bien si fue una invención o McCartney, quien tuvo la iniciativa de esta creación, se inspiró en alguien real. Se barajaron varias hipótesis que han pervivido entrecruzadas; se dijo que el nombre provenía de Eleanor Bron, entonces joven actriz que participó con el grupo en la película Help (1965) y que para el apellido, fue sugerente el nombre de la empresa de Bristol “Rigby&Evans&Spirit Shippers”.

Otra posibilidad, señaló la existencia de una lapida con ese nombre grabado (Eleanor Rigby, la amada esposa de Thomas Woods) en el cementerio de Woolton, en Liverpool, próximo a iglesia de Saint Peter.

Lennon y McCartney, frecuentaban en los comienzos de su amistad un lugar, por esas cercanías y pudo quedar grabada la inscripción en sus mentes.

Y a mayor engrandecimiento de la leyenda, la ciudad de Liverpool acoge desde 1982, una escultura dedicada a la misteriosa mujer situada muy cerca de The Cavern, en Stanley St. El cantante actor y escultor Tommy Steele (Londres 1936), su autor imaginó en 1981 una estatua en bronce de 128x120x96, que representa una figura femenina sentada en un banco callejero, quizás cansada, de indefinido rostro, inclinado, cubierto con un pañuelo, acompañada de una bolsa, un gorrión y un periódico; al fondo, la dedicatoria: Eleanor Rigby, “All the lonely people” . Con esa elección especifica y simbólica , Steele quiso rendir homenaje al grupo y a la ciudad.

Y pasadas mas de cinco décadas, Paul McCartney, con motivo de la publicación del libro The Lyrics: 1956 to the Present, alude, ahora, a algunos de los secretos del universo de The Beatles y se refiere a la identidad de Eleanor Rigby, desvelando que fue una anciana, que conoció en sus años adolescentes y con la que simpatizó y tuvo cercanía, visitándola en su casa y ayudándola, en las tareas cotidianas, como recados y compras; ese fue el motivo de la letra de esa creación aunque el nombre de la mujer era otro.

En el fondo, la intención era dignificar esas existencias invisibles. Declaraciones sobre ese y otros episodios se vierten en la entrevista realizada a McCartney, publicada por The New Yorker, el pasado 18 de octubre, y con esas revelaciones se cierra, en parte, el círculo sobre esta gloriosa composición, una de las mas grandes de la historia del pop.