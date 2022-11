Eligio R. Montero adaptará o libro ‘Os outros feirantes’

Serie. A produtora audiovisual CTV engade ao seu equipo de desenvolvemento a un profesional de marcado prestixio no sector, o guionista coruñés Eligio R. Montero. Desenvolverá o guión para un proxecto audiovisual que está a dar forma actualmente a produtora compostelá, unha serie titulada O xuíz Cunqueiro, grazas ás axudas do programa Hub da Industria Creativa Galega para o desenvolvemento dun paquete de propostas audiovisuais destinadas a alcanzar a recuperación económica do sector. Estas axudas están financiadas pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), unha maneira de facer Europa, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19 para apoiar aos sectores máis afectados, xestionadas a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Xunta de Galicia.

O xuíz Cunqueiro é unha adaptación libre da obra de Álvaro Cunqueiro, publicada pola editorial Galaxia, Os outros feirantes, unha historia cun marcado carácter galego, que se reflicte nos seus personaxes, paisaxes e tramas. A serie ten un enfoque local-global, é dicir, trata emocións universais desde unha vila do interior de Galicia. “É unha historia baseada nunha IP consolidada, cun autor reputado e unha obra recoñecida, e que pon en valor a cultura, a lingua e a paisaxe galegas”, asegura Ghaleb Jaber Martínez, produtor executivo de CTV. VL