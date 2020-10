Emotiva clausura do Congreso de Teatro Galego en Santiago

O peche do primeiro Congreso Internacional de Teatro Galego, que rematou onte na Cidade da Cultura, tivo un emotivo peche xa que, de xeito póstumo, foron lembrados os actores Ernesto Chao, Gustavo Pernas e Celso Parada, todos eles cunha salientable carreira e con actuacións en series producidas por EL CORREO coa emisión de sona na grella de TVG de produccións como Pratos Combinados e Libro de Familia.

A título póstumo, a Medalla da Academia Galega de Teatro para Ernesto Chao foi recollida por Luma Gómez no nome da muller do finado, Rosa Álvarez; no caso de Celso Parada, por a viúva, Isabel Avila; e no de Gustavo Pernas, por Ánxela G. Abalo (viúva), parte dunha xornada que tivo un intre musical coa actuación do trio Mr. Cool.

No gala final, fixeron Membros de Honra da Academia a Manuel Lourenzo, María Xosé Queizán e Luís Álvarez Pousa. E Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), foi a responsable de facer o discurso de clausura, nun evento que... “foi unha demostración da forza do teatro galego”, salientou a organización.

Álvarez destacou a importancia do Informe sobre as Artes Escénicas realizado polo Observatorio da Cultura e presentado na primeira xornada de traballo, destacando que puña “cifras á percepción subxectiva.

Destacou o grao de satisfacción do público, que lle outorga ás obras un 9,1 de puntuación e subliñou que o traballo realizado polos asistentes ao Congreso foi só unha diagnose sobre a que construír o futuro, “un paso previo para mellorar o sistema”. “Confiamos na transformación do teatro”, rematou.

Nas mensaxes do peche, falouse “do feito de que estivesen presentes todas as asociacións profesionais como síntoma de unidade da profesión”. A clausura tivo amáis asistencia de autoridades da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago, entre outras, así como das entidades colaboradoras no Congreso como a Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), o Consello da Cultura, o Centro Dramático Galego, a SGAE (Sociedad General de Autores de España) ou Aisge (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual).

Alí, analizáronse os retos que enfronta na actualidade o mundo do teatro galego e sobre modelos futuros.

Máis de setenta especialistas participaron en conferencias, mesas de debate, comunicacións persoais e debates plenarios, mesmo in situ que de xeito dixital. E o debandito Observatorio da Cultura Galega, dependente do Consello da Cultura, presentou un informe sobre a situación das artes escénicas.

Entre os convidados , Diego V. Meizoso, coordinador de Escena Norte, presentou o proxecto de intercambio cultural e artes escénicas Camiño Escena Norte, que abre pontes. E Paula Suárez López estivo representando a Federación de Teatro Afeccionado (Fegatea).

E tamén fixéronse presentacións de iniciativas editoriais, arquivos de documentación, plataformas virtuais e iniciativas de distribución completaron a ollada sobre as artes escénicas e que terá a súa continuación cunha publicación das conclusións en data por concretar

En Twitter, Xavier Estévez lanzou este chio: “Despois de aportar a miña achega, saio coa ilusionante sensación de que, se os/as profesionais do sector permanecemos unidos, podemos cambialo todo. Moita forza”, salientou Estévez cun berro de colaboración e optimismo que artella o espirito desta xuntanza.