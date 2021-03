“En ‘El efecto óptico’ hay tantas películas como espectadores”

El efecto óptico es una película extraña. Admito que al veros a Carmen Machi y a ti esperaba una comedia. No sé si esto te lo han dicho en más ocasiones.

Pues no. La gente cuando va a ver una película de Juan Cabestany sabe que es distinta, con un lenguaje diferente y creo que en ningún momento la película pretende ser una comedia.

Eso sí, no te deja indiferente y cambia mucho el punto de vista en función de quien la vea. Hay momentos en que parece que no la estés entendiendo, pero por otro lado se comprende perfectamente, aunque tampoco trata de ser una prueba para el espectador, que no tiene por qué ser experimentado. Los críticos se emplearán a fondo, pero los espectadores normales lo único que harán será dejarse llevar por el viaje que propone el director y las sensaciones y estados que genera.

¿El filme, Pepón, refleja la necesidad de evasión que tenemos todos, y la dificultad que existe a veces para conseguirla?

En cierto modo, sí. Es un punto de vista que se puede sacar viendo la película, que es difícil explicar de qué va, porque parte de la premisa de que es muy sencilla: un matrimonio normal, muy común, reconocible, de Burgos, que decide irse de viaje a Nueva York, una escapada que resulta muy extraña y donde nada es lo que parece, o sí.

Pero realmente la película lo que hace es hablar de temas, de lo que tú comentas (la necesidad de evasión...), de cómo intentamos salvar una relación hastiada y monótona con algo externo (que al final no es lo que nos ayuda), habla de lo solos que estamos ante el mundo...

¿Y también del síndrome del nido vacío?

También. Esos miedos que tiene un padre cuando una hija adolescente se marcha de casa (son de Burgos y se va a estudiar a Madrid) y, sin embargo, ve lobos, esa suerte de Caperucita perdida en el bosque y seguida por un depredador...

Pienso que la película apunta hacia muchos sitios y ni siquiera es tampoco muy reconocible dentro del género, como tú decías, que te esperabas una comedia, aunque sí tiene momentos, y también de terror, y tiene esa cosa de melodrama acompañado continuamente de una música.

Como decías, estamos hablando de una pareja reconocible. Alfredo y Teresa parecen agotados, que han perdido la costumbre de hacer cosas juntos... ¿Crees que este filme es una advertencia o un espejo en el que no debemos mirarnos?

Al igual que no trata de ser una prueba para el espectador, tampoco pienso que tenga una espiritualidad o un sentido aleccionador. Pienso que Juan Cabestany tiene un punto de vista de las cosas, una distorsión de la realidad, se salta todo lo que es sensato, y nunca pasa lo que se supone que debe ocurrir.

El sentido lógico que tenemos aprendido como espectadores, esta película se lo salta. Entonces, no pretende decir: “¡Cuidado!”. No creo ni que eso estuviera en la intención del director. Pero si es algo, es una película muy de autor, tiene un sello muy personal.

Me perturbó un poco, lo confieso. ¿Y es posible que a Carmen Machi y a ti os sorprendiese un poco, incluso el rodaje?

Sí, sentíamos mucha curiosidad y nos generaba mucho morbo ver por dónde iban estos personajes. La verdad es que la inquietud que provoca en el espectador también la teníamos nosotros. Los personajes están totalmente desubicados en la película (no se sabe si están en Nueva York, en Madrid o en Burgos), llevan una guía donde todavía aparecen las Torres Gemelas, portan minicámara que ya nadie usa, móviles con los que no hacen fotos con ellos. No se sabe muy bien si la madre de ella está muerta o viva... Todo es muy ambiguo y está muy a favor de que cada espectador saque sus propias conclusiones.

Es una buena película para después comentarla.

Me cuentan que has tenido que dejarte llevar en el rodaje. ¿Estás acostumbrado a trabajar así?

No lo estoy porque soy meticuloso, en el sentido de que necesito tener mucha información (qué le pasa al personaje, dónde va), hacerme mi propio mapa emocional, saber qué le pasa en cada momento. Y esta película me confundía mucho, porque no sabía hasta qué punto en cada bucle temporal sabía si eso lo estaba repitiendo... Pero sí es cierto que había que dejarse muy en blanco porque es un filme que está muy al servicio de la historia.

Pepón, te pido que les des a los lectores de EL CORREO GALLEGO un motivo para verla.

El efecto óptico es una rara avis, tan distinta y tan difícil... no hay otra igual. Y eso la hace muy especial. Necesita un espectador activo, que esté empapándose y dejándose llevar. Y eso me parece una novedad en el cine. Verla es una experiencia única y, probablemente, la película que cada espectador vea sea diferente a la que vea el de la butaca de al lado. Creo que hay tantas películas como espectadores.