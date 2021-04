“En España existe ahora un cúmulo de fatiga y una sensación de adversidad”

Este libro, no por casualidad titulado Felipe VI: un rey en la adversidad (Planeta), parece llegar a las librerías en un momento muy oportuno: este instante en el que se debate la función de las monarquías modernas y se analiza con detalle la figura del rey emérito, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos.

La incubación del libro, con todo su componente histórico y también jurídico, viene de hace años. Pero la redacción fue rápida. Empecé en agosto y terminé el 26 de diciembre. He aprovechado mucho el confinamiento, sí, porque tenía que hacer una indagación en las monarquías europeas, y en otros asuntos. Luego tuve que abordar algunas entrevistas que eran imprescindibles, pero bueno, pude hacerlas telefónicamente.

El libro se construyó, en efecto, con muchas aportaciones, entiendo que anónimas en su mayoría, y con tu propio conocimiento de la monarquía española. Pero no fue posible conseguir una entrevista directamente con el rey. ¿Indica que no quería tener una excesiva exposición en este momento?

Creo que indica prudencia. Sin duda el rey es consciente de que hay un contexto en España de fuerte enfrentamiento político entre bloques, junto a la concurrencia de una crisis territorial como la catalana, muy importante, y el hecho de sentirse impugnado por los partidos independentistas. Y luego, claro, la crisis familiar, las medidas duras que tuvo que tomar con respecto a su padre, entre ellas asuntos como la expatriación. No sabemos cómo terminará todo, y creo que al rey le faltan ahora mismo algunos elementos de juicio, igual que nos ocurre a todos nosotros. Que el rey rechace conversar en este momento lo he entendido como algo lógico.

En tu libro, José Antonio, vienes a decir que este es un rey para un momento confundido de nuestra historia.

Sí. Este rey no es para cabalgar sobre un conflicto. Creo que tiene un espíritu integrador. No le va la discusión. Y me parece que absorbe la pluralidad. Esa templanza que yo veo, si fueran otras las circunstancias, se podría desarrollar mucho mejor. Pero en este momento tal vez no es así.

Parece que a él también le afecta la incertidumbre. Esa que nos afecta a todos.

En España tenemos un cúmulo de fatiga por una sucesión adversa de acontecimientos negativos. También tenemos una creciente desconfianza hacia la clase política, de un lado y de otro. Nuestras instituciones presentan una cierta erosión en su credibilidad. Y todos nos interrogamos sobre cómo va a ser nuestro futuro inmediato. Desde luego, esto le pasa también a la monarquía.

Hay algo de ‘shakespeariano’ en lo que le sucede a la familia real. Bueno, y en lo que les ha pasado a otras familias reales. Los traumas familiares, los problemas domésticos... En tu libro, también hablas de adversarios de raíz freudiana. Dices que el verdadero problema del rey es su padre.

No eres el primero que encuentra esos parecidos shakespearianos en la descripción que hago de este momento. Pero el estado de las instituciones repercute en la vida de los ciudadanos. Yo sí creo que el padre se ha convertido en un gran problema para el rey, y también creo que lo está manejando con gran pericia. Pero eso no indica que no se haya visto obligado a tomar medidas muy duras, como retirar la asignación presupuestaria. Y está todo el tema de la expatriación. Estas medidas punitivas han tenido un alto coste y sí, como señalas, hay en ellas una cierta evocación de la literatura de Shakespeare.

Dices que el rey es sensato, pero también muy tímido, y que, en tu opinión, no se aleja de la naturaleza de las monarquías nórdicas... Por mencionar, mencionas, a la hora de identificar su carácter, hasta estudios de grafología.

Bueno, sí, es que he tenido estudios de este tipo en mis manos... Todos los medios para conocer a alguien son importantes. La psicología de la gestualidad, la escritura, etc. Es una forma de ahondar en su personalidad. Creo que, como las monarquías nórdicas, Felipe VI se adhiere estrictamente a la Constitución, es muy consciente de su naturaleza simbólica, así que diría que hay una unión hipostática entre lo público y lo privado en la figura del rey.

Defines nuestra tradición monárquica como “goyesca y castiza”, pero presentas a Felipe VI justo en la tradición contraria. Dices que en él hay “la alegría del conocimiento”, aunque, por otro lado, carece de “joie de vivre”, como si estuviera sometido de pronto a una especie de fatalismo.

Sí, creo que es una buena definición. No tiene ese carácter goyesco de sus antepasados. Es un hombre contenido, no muy expresivo en comparación con su padre, pero afable. Creo que asume, con responsabilidad, pero con cierta resignación, y con cierta fatalidad, que le ha tocado estar ahí en un momento en el que convergen dos asuntos: uno, la situación de su padre, y dos, el cambio de paradigma político que se produce en España a partir de 2014. En el multipartidismo surge un nutrido grupo de diputados republicanos. Si eso lo juntas al asunto catalán y a las circunstancias económicas y sanitarias de la pandemia, concluyes que no ha tenido un momento valle en su reinado. Un rey parlamentario depende mucho del Gobierno, de las circunstancias políticas. Ha habido cuatro elecciones generales, con las consiguientes rondas de consultas, ocho, para proponer candidato... Gran parte de su agenda ha estado congelada, por hallarse el Gobierno en funciones. Y luego, la emergencia sanitaria. No ha podido desarrollar nada dentro de la normalidad, los datos lo avalan.

Tú fuiste el que anunció que se iba a producir la abdicación de Juan Carlos. En tu libro hablas de la encuesta que se realizó entonces, en la que se empezó a notar cierta desafección por parte de la gente hacia el monarca, lo que, dices, precipitó justamente la abdicación. Y aquí dedicas también varios párrafos a la figura del lucense Jaime Alfonsín.

Sí, Jaime Alfonsín ha servido en la cercanía del rey, por el nombramiento del monarca anterior y creo que es muy íntegro. No olvides que, como Jefe de la Casa, ha tenido más problemas que resolver que ningún otro, todos ellos muy difíciles, salvo, quizás, el intento de golpe de estado de 1981.

Hay referencias numerosas en tu libro a las relaciones entre el poder político y la monarquía. Por ejemplo, esas que hablan del apoyo de Felipe González, en su momento, algo que, aseguras, no va a ocurrir ahora. Mientras recuerdas el emblemático discurso de Rubalcaba, afirmas que el rey “no tendrá la asistencia socialista que tuvo su padre”.

La relación entre Felipe González y el rey Juan Carlos fue larga, y eso creó entre ellos una vinculación importante. Fue un tiempo lleno de acontecimientos, muchos de ellos muy buenos para España. Con Zapatero y con Sánchez ha seguido funcionando la relación, claro, pero no creo que con la misma sintonía. A fin de cuentas, son personas diferentes. Tampoco creo que la hubiera durante el Gobierno de Rajoy, que en 2016 decide no presentarse. La crisis de Cataluña acabó cayendo sobre las espaldas del rey.

También eres crítico con respecto al papel de Rivera.

Creo que decepcionó a todo su electorado. Tuvo 52 diputados en 2019, podía haber creado una mayoría de centroizquierda y ni siquiera lo intentó. No sé si Sánchez lo hubiera aceptado, pero creo que hubiera sido algo estable. Lo que vino ya se sabe: hubo dos descalabros, provocados, claro, por la reacción del electorado. Que le dejó de 52 en 10 escaños y en Cataluña, de 36 en 6. Mis críticas son bastante menores que el reproche que le hicieron, como se ve, sus propios votantes.

Pero la relación entre el Gobierno y el monarca es buena.

Creo que el presidente del Gobierno tiene una pulsión presidencialista muy fuerte. Pero sí, sí, pienso que el apoyo del presidente existe. No creo, por ejemplo, que se debiera haber vetado su presencia en la entrega de los despachos en Cataluña, y por eso pienso que la relación es algo desigual a veces. Pero bueno, [Sánchez] está al frente de una coalición, y supongo que lo que pasa es que ha de actuar con prudencia para mantener la estabilidad de esa coalición.

En tu libro aseguras que la abdicación no sirvió para lo que se pretendía.

Bueno, la cuestión está en saber para qué abdica un rey. Yo creo que abdica para desaparecer, por ejemplo como Beatriz de Holanda o Alberto II de Bélgica. Por eso no creo que necesite tener una agenda o una secretaría incardinada en la Jefatura del Estado. Tiene que ser una renuncia total. Puede quedar como referencia histórica, de acuerdo, pero nada más. Creo que no se hizo, que los dos reyes compartieron infraestructura, que hubo una confusión de papeles, y sin duda Felipe VI perdió foco por ello. Lo que fue algo muy negativo, en mi opinión.

Ahora que los edificios parecen ser cada vez más importantes, como si tuviéramos de ellos una visión orgánica, tan propia de la literatura, tú también analizas en tu libro las particularidades del complejo de La Zarzuela. Y vienes a decir que, siendo una monarquía moderna, debería estar más imbricada en el corazón de la ciudad, no alejada físicamente.

La verdad es que la Zarzuela está muy cerca de Madrid. Pero el problema es que no está en el centro de la ciudad. Está rodeada de un sotobosque, de gran valor natural, por cierto, pero creo que ese entorno tiene un poco aislada a la monarquía. Lo que hago es un ejercicio comparado con otros reyes y su lugar de trabajo. En general, se trasladan al centro, o viven ya en él. Es el caso de Suecia, de Dinamarca... o ahí tenemos Buckingham Palace, que está en el mismo centro de Londres. Siendo La Zarzuela el lugar de residencia, se podría haber habilitado toda una planta del Palacio Real, para que albergase las oficinas propias del trabajo del rey. Y sí, yo también creo que no todo consiste en cambiar de edificio, pero tampoco es mala cosa hacerlo... Los cambios de coreografía tienen un valor simbólico importante.

No hace mucho que la Casa Real programó una gira por las autonomías, entre junio y julio del año pasado. ¿Es suficiente acercamiento a la gente?

En esta ocasión creo que se hizo para rescatar del hundimiento al turismo. Imagino que ayudó, pero los desplazamientos de los reyes no son fáciles ahora, como no lo son para nadie. Por eso digo que la pandemia ha aumentado todavía más la sensación general de adversidad. Creo que los reyes tienen una buena recepción allá donde van, quizás menos en Cataluña y en cierto modo en el País Vasco, aunque allí siempre son atendidos por los anfitriones como se debe. Creo que esos desplazamientos fuera de Madrid son deseables, y cuando todo se normalice, sin duda se incrementarán.

La pandemia aumenta la sensación de adversidad, sí. Pero también ha contribuido a meter un poco entre paréntesis el asunto de la expatriación del rey emérito. No quiero pedirte que actúes como un vidente, pero ¿volverá pronto? ¿Y volverá para quedarse?

No creo que esté planteado del todo que vuelva. Hay que esperar. Cuando se despejen algunas incógnitas, se sabrá más. Si viene, mi criterio es que no volverá a residir en La Zarzuela. Creo que tal vez pase temporadas aquí, pero no creo que se quede. Tal vez se instale en un país cercano. Eso es lo que parece que está en el horizonte.

Empiezo a creer que aquí una serie doméstica sobre la monarquía, tipo The Crown, que he vuelto a ver recientemente, no desmerecería en nada a la versión británica.

No, claro que no. Pero para eso hacen falta dos cosas. Una, la capacidad que tienen los británicos para crear series históricas. Y otra, su idiosincrasia. Allí pueden tener una gran adhesión a la monarquía y al tiempo relativizar y debatir sobre los comportamientos de sus miembros. Y eso considerando que han soportado avatares muy complejos en las últimas décadas, como el asunto de Harry y Meghan ahora mismo. En todas las familias reales hay problemas, faltaría más. Y bueno, creo que también los hay en todas las repúblicas... De todas formas, la sociedad británica establece una relación bastante peculiar con sus reyes, creo que bastante distinta de la nuestra.