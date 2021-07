¿Le importa que hagamos esta entrevista en español o gallego? Es que mi inglés no es muy bueno y no sólo me da vergüenza, es que no me atrevo ni a chapurrearlo...

Lamentablemente es la situación de la mayoría de los gallegos. Solo un la quinta parte de la población, en torno al 20 %, habla inglés frente a un 34 % en Italia, un 40 % en Francia o un 56 % en Alemania. En Europa solo los húngaros tienen un peor dominio del idioma inglés que nosotros, pero para eso esta Connectors Plus, para dar soluciones y hacer fácil salir al extranjero y conseguir un buen nivel.

En mis tiempos el inglés era una asignatura comparsa, pero hoy está en el centro de los planes de estudio. ¿Se nota de alguna forma?

Sigue sin ser suficiente. El esfuerzo tiene que enfocarse en una enseñanza de mayor calidad y sostenida en el tiempo. Y además tenemos que enviar a nuestros hijos al extranjero desde pequeños a programas de verano de tres o cuatro semanas, ser constantes y cada vez más tiempo. Plantearse que estudien un curso en Reino Unido, Irlanda o Canadá, o incluso que hagan la carrera fuera. En Dinamarca o Holanda hay grados en inglés y se pueden hacer con un presupuesto similar o incluso inferior al que invertiríamos en cualquier ciudad universitaria de España.

Nunca hubo tantas posibilidades de aprender idiomas, incluso gratis... ¿Las estamos aprovechando?

Las estancias en el extranjero son insustituibles. Es una inversión con un alto retorno. Aunque existe la anécdota de que alguien aprendió inglés viendo películas, la realidad es que solo la inmersión en un país anglófono te da la fluidez y el conocimiento necesario para desenvolverte, por ejemplo, en un entorno laboral. Por no hablar del desarrollo de otras muchas habilidades como tolerancia, adaptabilidad o responsabilidad que aporta la experiencia de vivir fuera un tiempo.

Los estudiantes gallegos que deciden dar el salto al exterior para enriquecer o mejorar su formación. ¿Cómo dejan el pabellón?

La gran mayoría de estudiantes que tienen la oportunidad de salir la aprovechan, pero, por ejemplo, en el acceso a una universidad extranjera están en seria desventaja con relación al resto de europeos ya que éstas buscan algo más que un buen expediente académico, quieren estudiantes comprometidos con la institución, con pensamiento crítico y que sepan trabajar en grupo y con autonomía.

¿Dónde está la clave para alcanzar esas competencias para las que no suele haber una asignatura o materia al uso, con nombre y apellidos?

Además de por la diferente metodología de sus sistemas educativos, los estudiantes europeos adquieren estas habilidades haciendo un Gap Year al finalizar el bachillerato, un año para consolidar otro idioma, conocer otras culturas y eliminar prejuicios, adquirir autonomía y responsabilidad, madurar y aclarar sus ideas para hacer una mejor elección de su itinerario académico y marcar sus objetivos de cara al futuro.

¿Cómo era esa apuesta por completar los estudios fuera de Galicia antes de la pandemia? ¿Y en qué se ha quedado, cómo se vio afectada por el coronavirus?

Era una apuesta en claro ascenso y lo seguirá siendo. Los jóvenes siguen planificando y muchos empezarán este septiembre sus estudios en Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, etcétera. Los que por las circunstancias especiales de este curso pasado no han podido aprobar el bachillerato, la ABAU o no han sacado suficiente nota para optar a la carrera que habían proyectado, se les abre una puerta con la que posiblemente no contaban: destinar el curso que viene a vivir esta experiencia internacional y mejorar su inglés, tener su primera experiencia laboral, hacer un voluntariado y abrirse al mundo.

¿Cómo se puede retomar el camino andado ahí fuera y recuperar aquellos niveles preCOVID donde existía cada vez mayor presencia?

Cada vez más estudiantes entienden la ventaja competitiva que les ofrece una estancia en el extranjero y en Connectors Plus les damos soluciones tanto a los que quieren mejorar el idioma como a los que quieren hacer una Formación Profesional, un Gap Year o estudiar un grado universitario. El avance en la vacunación y la eliminación progresiva de las restricciones darán la seguridad y garantías necesarias para volver a viajar con tranquilidad a los que aún no lo ven claro.

¿Y cómo podemos solucionar las trabas que hacían que nos mirasen feo ahí fuera cuándo chapurreábamos idiomas?

Saliendo al extranjero sin duda. Las barreras muchas veces están en nuestra cabeza. Una estancia en el extranjero abre la mente, elimina miedos y vergüenzas, mejora nuestras habilidades sociales y mejora nuestro inglés...

¿En qué niveles hay que actuar en materia de enseñanza de lenguas para que las aprendamos con más naturalidad?

Implantar el sistema bilingüe desde Infantil de forma obligatoria, con una metodología más práctica y menos teórica impartida por profesores capacitados y con acceso a formación periódica en el extranjero. Y por supuesto, incentivar la asistencia a programas en el extranjero.

Ver mundo y el inglés... ¿tan importantes son todavía en la actualidad, en un mundo que es cada vez más global e interconectado?

El dominio del inglés es más que poder comunicarse, es libertad, integración, eliminación de barreras a la hora de movernos. Vivimos en un mundo global, tenemos que lograr que nuestros jóvenes también lo sean y adquieran una perspectiva amplia y rica para poder canalizar toda esa energía que tienen en la mejora de nuestro país.

¿Cine y series sin doblaje y con subtítulos, como en Portugal, podrían ayudar?

Todo ayuda, sin duda, pero no es la panacea ni la solución.

Además del inglés, y por cuestiones casi de supervivencia futura... ¿No deberíamos empezar a aprender también chino, árabe o ruso? Por si acaso...

Vayas donde vayas en inglés te entenderás, pero si ya lo hablas con fluidez, adelante, como se suele decir, el saber no ocupa lugar. En cualquier caso, de los estudiantes internacionales que acuden a Reino Unido a aprender inglés o formarse, los árabes, rusos y asiáticos, son en la actualidad un grupo mayoritario. Nos van a comer las papas...