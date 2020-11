¿Es el ser humano un poco responsable de que haya bacterias muy resistentes a los antibióticos?

Si, en cierto modo lo somos debido al mal uso que hemos hecho de los mismos. Los procesos de resistencia son fenómenos naturales que aseguran la persistencia de la vida en nuestro planeta. Los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse a nuevas condiciones para sobrevivir. En este sentido, las bacterias no son más que organismos que poseen dicha capacidad y por eso tarde o temprano acaban encontrando una forma de sobrevivir ante cualquier cambio medioambiental, por eso hay vida y bacterias en los lugares mas inhóspitos del planeta.

Sin embargo, desde el descubrimiento de los antibióticos, se ha visto que su mal uso (tratamientos no requeridos para combatir a los virus por ejemplo, finalizar un tratamiento antes de que se complete, su utilización masiva en animales, etc.) ha acelerado este proceso. De hecho, desde el descubrimiento de estos fármacos, se puede observar cómo la aparición de las resistencias ha ido acelerando con el paso del tiempo. El mayor problema sanitario son las bacterias que son resistentes a varios fármacos, estas son las conocidas como superbacterias superbugs debido a lo difícil que resulta combatirlas. En muchos casos aparecen en las infecciones hospitalarias y resulta muy difícil su tratamiento.

Estos procesos de resistencia, como dije, son procesos naturales, que puede aparecer en cualquier ser vivo, pero que es más visible en aquellas células o seres vivos que se dividen (reproducen) con gran velocidad como las bacterias o las células cancerosas. Es este último otro ejemplo de problema sanitario, los cánceres también se acaban volviendo resistentes a un tratamiento, por lo que acaba siendo ineficaz.

¿No deberían las autoridades tomar cartas en el asunto y no ser tan permisivas con el uso de antibióticos a diestro y siniestro?

Si, una de las formas de combatir las resistencias es reducir el uso de los antibióticos para aquellos casos en los que son eficientes. Para ello necesitamos métodos de detección más eficientes y rápidos para detectar las infecciones y su tipo en unos minutos y en las propias oficinas del médico, como se está tratando de desarrollar hoy en día con el covid. Pero también debe apostarse por políticas que incentiven el descubrimiento de nuevos fármacos.

Durante un tiempo, después de la época dorada del descubrimiento de los primeros fármacos (penicilinas, sulfonamidas, tetraciclinas, etc), se pensó que teníamos suficientes recursos médicos para combatir cualquier infección, por lo que las farmas y autoridades dejaron de invertir en este campo para centrarse en otras áreas “más necesitadas” y que podían deparar mayores beneficios.

Sin embargo, se fue observando cómo empezaban a aparecer bacterias que podían resistir a los tratamientos con un determinado antibiótico. Inicialmente se encontraron soluciones relativamente rápidas incorporando pequeños cambios en la estructura del antibiótico. El fármaco recuperaba su actividad, aunque al poco tiempo aparecían nuevas resistencias y este proceso de pequeños cambios estructurales se volvía más complicado y las resistencias, más frecuentes.

El problema es que se desmantelaron los grupos que hacían el desarrollo de antibióticos (nuevas estructuras y mecanismos de acción). Como consecuencia, el número de antibióticos que se han descubierto en los últimos años es muy reducido. A pesar de los avisos realizados por la comunidad científica, aún son escasos los pasos que se están dando por nuestras autoridades para incentivar los estudios en este campo. No es fácil poner en el mercado un nuevo fármaco, se requieren mucho dinero y años de trabajo.

Ese papel de liderazgo para promover nuevas investigaciones en este campo que pueda desarrollar nuevas alternativas sanitarias es fundamental.

En este momento también estamos sufriendo otro tipo de infecciones, la de los virus, y tampoco disponemos de herramientas para combatirlas. El esfuerzo por disponer de vacunas es una forma de combatir las infecciones de los microorganismos que se conocen, pero también debemos seguir investigando para encontrar medicamentos que puedan destruirlos o reducir sus efectos adversos. Si no se reproducirán los problemas actuales mientras no exista una vacuna que nos defienda de la infección.

¿De qué manera se vuelven fuertes?

Las bacterias disponen de distintos mecanismos, que van desde el uso de las denominadas bombas de eflujo, que expulsan al fármaco del interior de la célula, también desarrollan enzimas capaces de modificar químicamente al antibiótico para inactivarlo. Otra alternativa se basa en reprogramar la diana terapéutica, mediante pequeños cambios en la estructura del centro activo en el que actúa el fármaco, esa diana sigue manteniendo su función biológica, pero el fármaco ya no es capaz de inhibirlo. Por último, también puede expresar una nueva proteína que realice la función que desempeñaba la proteína inhibida.

¿Qué ‘ingredientes’ tienen sus fármacos para que puedan llegar a ser eficaces?

Nuestro enfoque es diferente a las estrategias actuales que se basa en utilizar como especie activa (fármaco) una molécula pequeña, si no un agregado formado por varias moléculas; de tal forma que solo sea tóxico el agregado y no cada uno de los componentes por separado (la unión hace la fuerza). Además, la formación de ese agregado debe ser inducido por la propia bacteria utilizando alguna de las características que las hace diferentes a otras células. En este sentido, utilizamos la composición de sus membranas celulares, que es diferentes a las de las células de los mamíferos. Además, estos agregados no están dirigidos a “atacar” una zona específica de una biomolécula como se hace con las terapias de las pequeñas moléculas, sino a reconocer superficies moleculares. Este reconocimiento de las superficies como las membranas celulares reduce en gran medida la posible aparición de resistencias.

En este sentido, utilizamos una estrategia similar a los péptidos antimicrobianos naturales, que están presentes en todos los organismos superiores como primera barrera de defensa contra las infecciones. Estos péptidos forman un tipo antiguo de inmunidad innata que se encuentra en todos los organismos vivos. Llevan formando parte de los seres vivos millones de años y son pocos los casos que se conocen de resistencia a los mismos. Sin embargo, son fácilmente degradables por las proteasas y suelen ser tóxicos (poco selectivos).

¿En qué se diferencian de los considerados ‘naturales’?

La gran diferencia con los péptidos naturales es que nosotros utilizamos aminoácidos no naturales que le confieren propiedades especiales, como una mayor resistencia a la degradación por las proteasas, por lo que tiene mayores tiempos de vida en nuestro organismo. Pero lo más importante es que gracias a esta composición, los péptidos se pueden apilar formando nanotubos y son estos nanotubos la forma activa y los que son capaces de destruir las membranas de las bacterias. La optimización de la estructura del péptido cíclico debe permitir reducir su toxicidad individual mientras se incrementa la toxicidad del nanotubo.

¿Podríamos decir, entonces, que podrán ‘exterminarse’ bacterias que son hoy muy difíciles de combatir?

Por supuesto que encontraremos alternativas para combatir estas infecciones, pero también es cierto que con el paso de los años estas terapias se volverán ineficientes y se tendrá que seguir descubriendo nuevas alternativas. Este tipo de luchas estarán siempre en nuestras vidas. Si no fuese así, tendríamos otro problema que podría poner en peligro la vida en nuestro planeta.