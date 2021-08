¿En qué basarse para elegir una plataforma de email marketing?

Cuando se habla de que el email marketing puede llegar a ser muy económico, se hace referencia a aquellas plataformas donde con el plan básico vas servido , cosa que no suele suceder en todos los casos y por lo que es conveniente analizar bien antes de decidir qué servicio utilizar.

Hace no mucho tiempo los correos se enviaban, se recibían, y se disfrutaban con el texto plano o el HTML básico. La pulcritud y la escasez de formatos eran la norma, pero no importaba. Hoy no es así.

Los servicios de correo modernos son compatibles con vídeos, imágenes, GIFs, stickers, y hasta con lenguajes de programación dinámicos, por lo que enviar un correo de ventas no necesariamente se debe resumir en un texto, como una carta comercial tradicional, sino que puede ser tan creativa y única que mejore notablemente el interés de los usuarios, que es exactamente lo que se debe buscar.

Es por eso que para elegir una plataforma que impulse su campaña de email marketing es importante ver al editor de esa campaña:

· Debe ser muy sencillo, para que apenas exista curva de aprendizaje y desde el primer momento se puedan realizar tareas alusivas a la campaña.

· De ser posible, que existan plantillas o ejemplos -algunas plataformas tienen recursos proporcionados por su equipo y por otros usuarios, para usar como plantillas-, puesto que ahorran mucho tiempo.

· Compatibilidad con los lenguajes de edición y programación modernos, para que el maquetado sea profesional, adaptable a las pantallas de sus usuarios, y mucho más atractivo visualmente, ya que la conversión alta suele siempre estar relacionada con eso de entrar por los ojos.