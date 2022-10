Encontro en Santiago para promocionar os produtos galegos de gran calidade

Santiago. Ao longo desta semana celebrarase –en horario de mañá e tarde– o segundo encontro de Galicia Etiqueta Calidade, no Hotel Monumento San Francisco de Santiago, entre os días 26 e 28 de outubro. Este acto, organizado pola Consellería do Medio Rural, pon en valor as producións galegas de calidade diferenciada.

Neste marco presentarase a nova campaña de promoción de Ternera Gallega Suprema –que conta cun orzamento de 1,4 millóns de euros– para fomentar o consumo da carne de Ternera Gallega Suprema, á vez que se revaloriza este produto entre a poboación. Do mesmo xeito, promocionaranse en xeral os produtos galegos de calidade e, durante os tres días de mostra, estarán presentes diversas empresas expositoras de Artesanía Alimentaria e do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, así como outras relativas aos diferentes selos de calidade diferenciada. ECG