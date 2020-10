Encontros dixitais con profesionais TIC para nenos

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) poñen en marcha a actividade Encontros con Profesionais TIC, unha serie de xornadas online entre rapaces e profesionais TIC, no marco do convenio de colaboración asinado entre ambas entidades, e enmarcado na Axenda Dixital de Galicia 2020, para a realización de accións de difusión da Sociedade Dixital de Galicia.

Neste novo contexto da distancia social e as reunións dixitais, esta actividade desenvolverase nas vindeiras semanas coa celebración de 30 encontros en streaming entre un profesional TIC e un grupo de doce rapaces de seis a 18 anos, que poderán interactuar co relator e con calquera dos asistentes.

Ademais, o resto de inscritos poderán seguir as charlas a través de Youtube Cpeig Videos e no Facebook do Cpeig, aínda que só os partipantes e os profesionais TIC poderán intercambiar impresións.

As temáticas serán sobre axencias dixitais, publicidade en internet, internet das cousas, coches autónomos, asistentes de vos, cidades intelixentes, deporte e tecnoloxía, empresa na nube, robótica, animación 3D ou videoxogos.

O primeiro encontro celebrarase hoxe, ás 17.00 horas, entre o xefe de proxecto en Minsait, Diego Cid, e doce nenos de ata nove anos. Os interesados poden inscribirse na web en https://www.cpeig.gal/encontrosTIC. redacción