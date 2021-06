Ensayo sobre churrascos y parrillas

1 ¡Por ahí no! No, eso no estuvo bien. Fueron enormemente desafortunadas, inoportunas e inapropiadas las palabras de Isabel Díaz Ayuso con las que implicó directamente al rey Felipe VI en el lamentable asunto de los indultos a los condenados del procés. La presidenta madrileña, diga lo que diga, instrumentalizó la figura del monarca y de la Jefatura del Estado en lo que es, nos guste o no, un error del Gobierno español, única y exclusivamente. De nadie más.

2 El hombre récord . El presidente Pedro Sánchez volvió a batir otra de esas marcas que él fulmina casi sin darse cuenta. Esta vez fue en su reunión bilateral con el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien apenas estuvo 45 segundos y que, además, ni le respondió. A ver, que yo no entró en si fue o no productiva, no tengo ni idea, pero que no me intenten volver loco, no fue encuentro oficial y al norteamericano no se le veía en su salsa. Eso seguro.

3 ¿Acuerdos? Por lo menos ahora el Ejecutivo de coalición parece que va limando asperezas y los socios de Unidas Podemos entrando al trapo de los socialistas. Por un lado el SMI, el presidente y sus ministros del PSOE se niegan a la subida. Por otro, el tan traído y llevado asunto de los alquileres y su regulación: dicen ambos que hay un acuerdo, pero todos sospechamos que de limitación del precio de los arrendamientos no hay nada, al menos como quería Pablo Iglesias.