Entra na recta final da súa décima edición o ciclo Cultura no Camiño

Santiago. O ciclo Cultura no Camiño da Xunta entra na súa recta final coas últimas 53 actuacións de música e artes escénicas, que ofrecerá ata o 10 de setembro como peche da súa décima edición. A programación arrancou o 15 de xullo para lle achegar 298 citas culturais ao público de 88 dos municipios polos que transitas as rutas xacobeas.

A Consellería de Cultura, en colaboración cos municipios participantes, encárgase da promoción e xestión deste circuíto, a través do que contribuíu á contratación neste verán de máis de 130 formacións artísticas, entre compañías de teatro, danza e novo circo, música e maxia.

A música será a gran protagonista desta recta final de Cultura no Camiño con 25 concertos programados en 21 concellos. O público infantil será o destinatario de boa parte destes recitais, con grupos como A Banda do Verán o sábado 10 en Rois; Uxía Lambona e a Banda Molona en Ribadeo e O Porriño o luns 5 e o venres 9, respectivamente, ou A Gramola Gominola no Barco de Valdeorras o día 10.

A esta relación, cómprelle sumar os concertos para o público xeral de formacións tan destacadas como Caamaño&Ameixeiras (Barro, este venres), Carapaus (Guitiriz, sábado 3), Xoán Curiel (Negreira, domingo 4) ou Treixadura (Vilalba, tamén o día 4).

No apartado teatral, nesta recta final terán lugar 11 funcións dirixidas ao público miúdo da man de compañías como A Xanela do Maxín, que representará en Pontedeume Toupicencia Show o día 2; Culturactiva, que levará o seu Desconcerto a Vilaboa o domingo 4, ou Caxoto Contacontos, quen lle brindará ao público de Rois a súa peza Un libro baixo a almofada xa o 9 de setembro.

Profesionais da maxia como o Mago Antón, que viaxará a Vilalba, Abegondo e O Pino os días 3, 4 e 9, respectivamente, ou Cayetano Lledó, que visitará Soutomaior este sábado e dobrará funcións o día 10 ao actuar en Mos e no Rosal, actuarán tamén nestas últimas semanas do ciclo.

Haberá lugar para a danza co Opera Breaks, de Vella Escola, en Fisterra o sábado 10, e para o novo circo con Troula Animación en Negreira (día 4), Fran Boza en Vilanova de Arousa (tamén o 4) e Especialistas Hípica Celta en Silleda (o día 19). redacción