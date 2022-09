Criptos, emprendimiento, inversiones y música de la mano de JaviZone”

¿Cómo se define Javier Sanz?

Como un chaval de barrio que desde los dieciséis años lleva emprendiendo y que a día de hoy gestiona diversas empresas. En definitiva como una persona multidisciplinar: he sido capaz de grabar discos, dar conciertos, convertirme en uno de los inversores en bolsa y criptomonedas más reconocidos de España; compartiendo mi operativa en redes sociales y en nuestra plataforma Bolsazone. Además también mantengo una faceta periodística, colaborando en numerosos programas hablando sobre ciberseguridad, ciberestafas, inversión, criptoactivos etc...

¿Cómo ha cambiado internet la vida de las personas y la estrategia de las empresas en estos últimos veinte años?

Internet ha cambiado muchísimo tras la penetración de los teléfonos móviles. Hace veinte años la red era para unos pocos y la gente entraba solamente a través de ordenadores. La navegación era muy diferente y las posibilidades más limitadas ya que existían muchas menos webs que hoy en día. La inversión publicitaria estaba concentrada en pocos soportes. A partir de entonces, la explosión de los móviles coincide además con el auge de las redes sociales, donde la gente pasa ya más tiempo que en cualquier web. Todo ello hace que los modelos de negocio de las empresas hayan tenido que cambiar y adaptarse a esta nueva realidad, incluidos los medios de comunicación. Antes podíamos subsistir con los ingresos publicitarios, pero ahora hemos tenido que “virar” para lograr modelos de negocio rentables.

¿Y cómo han cambiado los consumidores sus hábitos ?

Los consumidores podemos comparar ahora en infinidad de soportes y tomar nuestras decisiones de compra en base a opiniones reales de “la comunidad”. Esto favorece a un consumo más racional. Al estar más informados tenemos más facilidades y el consumidor en definitiva es cada vez más conocedor de lo que el mercado puede ofrecerle. Busca la mejor opción al mejor precio. Todo esto está lógicamente afectando al “mundo físico”. Las tiendas tienen que ofrecer un producto diferenciado para poder competir.

¿Qué consejos darías a aquellos que quieren dedicarse profesionalmente al mundo de la inversión?

Lo primero y más importante para dedicarse a la bolsa es que debemos capitallizarnos. Todos los cursos “mágicos” que vemos por internet donde nos venden que seremos rentables en pocos días y sin apenas inversión, son mentira. Cuando hablamos de capital nos referimos al menos a poder contar con 50.000€ para destinar a nuestro proyecto. Capital que no necesitaremos a corto ni medio plazo para (por ejemplo) pagar hipoteca, facturas etc...

Lo segundo que necesitaremos es formación. Una vez que tenemos ambas, estaremos listos. En mi caso concreto, al igual que otros muchos “traders”, los primeros años perdí mucho dinero. Luego fui empezando a equilibrar y posteriormente tener beneficios. De mis quince años invirtiendo, podría decirse que he sido rentable doce y habré perdido unos tres.

¿Es ahora un buen momento para invertir?

Actulamente estamos en un momento muy trascendental. Venimos de dos años espectaculares en bolsa con la recuperación “post-Covid”, con una subida vertical en uve donde había mucho estímulo económico por parte de los bancos centrales y la reserva federal estadounidense. Ahora nos encontramos en un entorno macroeconómico y geopolítico muy complicado: la guerra de Ucrania, la tensa situación entre Taiwan, China y EE.UU, inflación desbocada, consumo ralentizándose, energía disparada... Toda esta “tormenta perfecta”, afecta a los mercados, de modo que hay que ser cautos y tener la formación adecuada para que ese capital que no vamos a necesitar, podamos invertirlo de forma inteligente. Dicho esto, dónde más rentabilidad se puede lograr muchas veces es en momentos de gran complejidad, como el actual.

¿De qué forma asesoráis a los clientes en Bolsazone, vuestra plataforma de inversión?

Lo primero y más importante ayudamos a gestionar el riesgo. En base al capital que tienen, cómo y cuánto deben destinar a cada inversión. Creamos carteras sólidas y que también tengan un porcentaje en acciones con mayor potencial a largo plazo. Como ejemplo con un capital de 10.000€ lo que haríamos es destinar 5.000€ a lo que denominamos “cimientos de la cartera”, dónde entran empresas seleccionadas por sus fundamentales (es decir las que tienen muy buenos números), ya que en la bolsa a diferencia de las criptomonedas, las empresas sí están obligadas a reportar sus beneficios trimestralmente, y por ello seleccionamos las más sólidas como Apple, Amazon, Google etc... sociedades reconocidísimas y enormes. En Bolsazone educamos para discernir los precios a los que es interesante “cargar” y en cuales “vender” posición. El resto del capital lo destinamos a tratar de identificar corporaciones con un gran potencial. Destinadas a cambiar el planeta, con sectores como inteligencia artificial, robótica, tecnológicas vinculadas al mundo del software etc... la idea es encontrar empresas que puedan ofrecer una gran rentabilidad en poco tiempo. En resumen lo que hacemos es explicar el riesgo, cimentar las carteras y también somos muy buenos analizando las compañías a nivel técnico y fundamental. Nuestros resultados -que son públicos-, demuestran que tenemos un porcentaje muy elevado de aciertos.

Muchos medios y economistas nos hablan del valor cero de las Criptomonedas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Las criptos han estado en el ojo del huracán desde el minuto cero. Se trata de una tecnología descentralizada y eso a los grandes estamentos del mundo: Bancos centrales, banca privada, gobiernos, y en general a los que “controlan el planeta” a nivel económico, no les gusta. Por eso siempre se advierte de forma tan alarmante del peligro de estos activos por parte de estas instituciones y también de gobiernos y reguladores. La realidad es que la tecnología “blockchain” ha llegado para quedarse, es muy útil y hay proyectos que van a cambiar el paradigma de las cosas y en este sentido no hay vuelta atrás.

Sí que es cierto que las criptos son más volátiles e imprevisibles que invetir en empresas, hay que tener en cuenta que en estos activos el mercado está abierto (a diferencia de la bolsa), 24/7. También ha habido monedas que se han convertido en “cisnes negros” como Terra o Luna, y por eso nosotros siempre decimos dos cosas: buscar los pilares de nuestras inversiones en criptos (las monedas más importantes como Bitcoin o Ethereum) y también destinar sólo un porcentaje pequeño de nuestra cartera a estos activos.

¿Crees que se convertirán algún día en “curso legal”?

Lo que ya existen son las “stable coins” con paridad con el dólar. No me cabe la menor duda que en el futuro será igual de normal pagar con tarjeta de crédito que con criptomonedas. Ya sucede a pequeña escala y cada vez será más habitual. Las transacciones son adoptadas en cada vez más sitios. En ciudades como Miami ya permiten comprar pisos de lujo con las principales monedas digitales.

¿Quién dirías que es tu mentor, y a que figura del mundo de la inversión te gustaría conocer?

A Michael Burry. Me parece un crack y un visionario por ser capaz de anticiparse de forma sistemática al mercado. Dicen que la bolsa va en torno a seis o nueve meses por delante de la economía real. Esta persona podría sacarle un año y medio o dos de ventaja. Otra figura destacada con el que me gustaría tratar sería Elon Musk. Un emprendedor cuyo nivel de “chaladura” va parejo con su brillantez. Yo creo que ese punto de locura (que reconozco yo también tengo), es necesario para todo buen emprendedor. Eso te permite dar pasos, tener ideas que pueden parecer “ilógicas” pero que no lo son. Por último Warren Buffet, qué decir... la persona más rentable, el más inteligente, un número uno. Sus apuestas siempre son a caballo ganador con ejemplos como Coca Cola, Apple, American Express etc...

¿Cuál es el activo con el que más dinero perdiste? ¿Y con el que más ganaste?

La acción con la que más dinero perdí en mi vida ha sido Tesla. Lección aprendida de lo peligrosas que son las “operaciones en corto” en la bolsa. Tesla ya no la toco más. La admiro como compañía pero podría decirse que es mi “criptonita” particular.

La acción con la que más dinero he ganado ha sido Align Technology, una empresa dedicada a la ortodoncia invisible que compartí con todos mis seguidores. La compré a cincuenta dólares y en pandemia llegó a subir hasta los setecientos. Otros ejemplos son Google o Amazon en su día, comprando acciones cuando estaban mucho más abajo que hoy. Si hubiese mantenido todas las posiciones que compré a precios reducidos, hoy en día sería multimillonario, pero también hay que conocer la psicología del trading y saber cuándo vender y cuándo comprar. En ese sentido y con respecto a los “cimientos de la cartera”, lo mejor es comprar acciones y no volverlas a mirar. Así es cuándo más dinero se gana. Sabiendo que estamos en compañías sólidas, que a largo plazo no nos van a dar problemas: Apple, Google, Johnson&Johnson etc...

Cambiando de tema... ¿de dónde viene tu interés por la música?

Soy muy fan de Héroes del silencio y en especial de su vocalista, Enrique Bunbury. Habré ido a más de 150 conciertos en mi vida. Y mi aspiración siempre ha sido parecerme a él. Todo esto me llevo a comprarme una guitarra, aprender a tocarla con tutoriales de Youtube y acabar montando una banda tributo de Héroes del Silencio y posteriormente sacar mi primer disco. Además he tenido la suerte de poder tocar en salas pequeñas y alguna no tan pequeña cantando mi música y las canciones que me gustan. Es un sector complicadísimo, con el Rock& Roll en absoluto declive y con el Trap y el Reggueton funcionando mejor que nunca. No pretendo vivir de la música pero entiendo que habría que darle una vuelta a todo este mundo. Cada reproducción (y lo sé por mi caso particular) se paga a 0,0000004€. Esto se traduce en que 250.000 reproducciones equivalen a escasos 70€ de ingresos. La situación de este sector es esa y no resulta sencillo dedicarse a ello.