Entrevista en ‘A revista’ falando de Pictoxacobeo, aplicación do Camiño

Santiago. A Revista (TVG) únese este xoves á celebración do festival O Marisquiño, que terá lugar a vindeira fin de semana, da man do seu presidente, que conversará co magazine vía telemática. O espazo afondará no maior evento de cultura urbana e deportes de acción do sur de Europa, no que se reúnen as disciplinas de Skate, BMX, Basket 3x3 e Break Dance, ademais de outras actividades. Achegarase ao estudio do programa o doutor no Grupo de Tecnoloxías da Información de AtlanTTic, Enrique Costa Montenegro, para presentar PictoXacobeo, unha aplicación que fai o Camiño de Santiago máis accesible, facilitando a interacción dos peregrinos con necesidades comunicativas especiais.

E dende Tui, os espectadores vivirán a XV edición do festival Música no Claustro, na compaña da súa coorganizadora, Beatriz Fontán. Música, patrimonio e creación reúnense na Catedral de Tui ata o vindeiro sábado.

Ademais, a mestra Mercedes Nodar achegará nesta andaina algúns consellos útiles para as hortas e o showmanIsi comentará as noticias do corazón máis destacables. eCG