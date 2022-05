‘Enxeños do Quixote’ , homenaxe á literatura de todos os tempos

Enxeños do Quixote obra de Cándido Pazos que ven de ser presentada no Hostal dos Reis Católicos , conforma a primeira parte de varios volumes que xiran en torno ao escritor de Miguel de Cervantes e á súa figura literaria máis coñecida internacionalmente.

“Ofrece aos lectores unha obra singular e admirable que debe algúns dos seus mellores atributos á lectura, en non en pouca medida novidosa que el fai da novela protagonizada polo cabaleiro andante de máis fama de todos os tempos”, explica o conselleiro de Educación, Cultura e Universidade na presentación do libro de Cándido Pazos.

Así, das múltiples lecturas que admite Don Quixote da Mancha, o artista compostelán suxire aquela que propón ao lector introducirse na veta das súas páxinas co fin de extraer coñecementos útiles e sabios cos que alcanzar a plenitude.

Deste xeito, a través dunha selección rigurosa de aformismos, adaxios e decenas de sentenzas da primeira parte de Don Quixote da Mancha, ás que inclúe outras falsamente atribuídas á novela, Cándido Pazos elaborado unha guía que serve de viaxe pola vida actual.

O príncipe dos Enseños, que é Miguel de Cervantes, recobe o nome pola súa capacidade de debuxar unha celebridade a través da figura do cabaleiro. Nesta liña, a obra de Cándido Pazos conforma unha completa homenaxe que serve para reivindicar, unha vez máis, o papel capital do cabaleiro andante e das súas aventuras na historia das Letras universais, “para orgullo daqueles millóns de personas que, ao longo e ancho do mundo, dentro e fóra das nosas fronteiras, utilizan hoxe a lingua de Cervantes”, explica a introducción.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asistiu á presentación do libro Enxeños do Quixote, do artista Cándido Pazos, na capela do Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela.

Tamén interviron o presidente do Club Financeiro de Santiago, Roberto Pereira; o pxornalista e prolonguista da obra, Rafa Latorre; e o propio Cándido Pazos, escultor, deseñador e editor deste libro.